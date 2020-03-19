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Приговор в отношении экс-руководства «БайкалБанка» оставили без изменения

Приговор в отношении экс-руководства «БайкалБанка» оставили без изменения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Такое решение вынес восьмой кассационный суд общей юрисдикции

Восьмым кассационным судом общей юрисдикции с дислокацией в Кемерово оставлен без изменения приговор Железнодорожного районного суда Улан-Удэ от 5 июня 2019 года в отношении бывшего председателя правления ПАО «БайкалБанк» и четырёх лиц. Они признаны виновными в покушении на хищение, совершённое организованной группой, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.

Судом установлено, что участники группы совершили покушение на хищение в особо крупном размере средств, золота и недвижимости, принадлежащих банку, на сумму свыше 895 млн рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в зависимости от роли в совершении преступления участникам группы было назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима от 4 лет 6 месяцев до 7 лет и дополнительное наказание в виде штрафа от 200 до 500 тыс. рублей. Председатель правления также лишён права занимать определенные должности сроком на 3 года.

- Ранее приговор обжалован стороной защиты в апелляционном порядке и 8 октября 2019 года Верховным судом республики в части квалификации действий осужденных и срока назначенного им наказания оставлен без изменения, - отметили в прокуратуре Бурятии.


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