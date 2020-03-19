Ушёл из жизни бурятский боец MMA Виталий Пантелеев

Родные и близкие скорбят скоропостижной кончине



В понедельник стало известно, что ушёл из жизни талантливый спортсмен, мастер спорта России по самбо, тайскому боксу и рукопашному бою, чемпион России по MMA (версия Fight Nights), чемпион Москвы по боевому самбо Виталий Пантелеев. Информация появилась в паблике «Борцы Бурятии».



- Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Виталия, - говорилось в сообщении.



В комментариях подписчики паблика также соболезнуют: «Пусть земля тебе будет пухом», «Не верю глазам», «Покойся с миром, чемпион», «Светлая память...», «Земля пухом! Помним...Скорбим...», «Пантюха, земля тебе пухом», «Соболезную родным».



Виталий Пантелеев начал свою профессиональную карьеру в 2011 году. Принимал участие в турнирах таких промоушенов как FNG, RF, CNN. Встречался в поединках с такими соперниками, как Игорь Чемякин, Али Багаутинов и другими.

