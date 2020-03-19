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В Бурятии началась работа по строительству дороги на «Щучку»

В Бурятии началась работа по строительству дороги на «Щучку»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дорогу обещают сдать в следующем году

Началась работа по реконструкции автомобильной дороги «Тохой - Турбаза «Щучье Озеро - Родник» в Селенгинском районе Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского минтранса.

На сегодня проводятся работы по межеванию земель, разработке проекта освоения лесов, техническому обследованию лесного участка. Подрядной организацией ведётся расчистка полосы отвода и снятие растительного слоя, а также планировка на участках дороги. Ведётся заготовка инертных материалов.

- Реконструкция проводится в рамках госпрограммы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» подпрограммы «Туризм» и государственной программы Бурятии «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства». Срок реализации проекта - 2021 год, - уточнили в минтрансе.

Как сообщал «Байкал-Daily», цена контракта составляет 551 млн. рублей. В республике долго не могли найти строителя. После того, как глава Бурятии Алексей Цыденов получил нагоняй от заместителя председателя правительства России Ольги Голодец, строитель всё-таки нашёлся.


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