В Бурятии предприниматели не уведомили о получении овощей и фруктов

Общество, Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Нарушителям направлены предостережения



Государственным инспектором Северобайкальского межрайонного отдела управления Россельхознадзора проведены рейдовые осмотры продуктовых магазинов в городе Северобайкальске и посёлке городского типа Нижнеангарске Северо-Байкальского района Бурятии.



Во время обследований выявлены нарушения. ИП Тридубенко, ИП Васильева, ИП Демидова, ИП Карапетян продавали свежие фрукты, овощи, крупы в ассортименте, о прибытии которой не известили территориальное управление Россельхознадзора.



- Неуведомление надзорного органа о доставке товара препятствует осуществлению фитосанитарного контроля за перемещаемой по территории России продукцией и создаёт угрозу распространения карантинных вредных организмов, - сообщили в пресс-службе управления.



В адрес предпринимателей направлены предостережения о недопустимости нарушения.

