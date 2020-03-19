Нарушителям направлены предостережения
Государственным инспектором Северобайкальского межрайонного отдела управления Россельхознадзора проведены рейдовые осмотры продуктовых магазинов в городе Северобайкальске и посёлке городского типа Нижнеангарске Северо-Байкальского района Бурятии.
Во время обследований выявлены нарушения. ИП Тридубенко, ИП Васильева, ИП Демидова, ИП Карапетян продавали свежие фрукты, овощи, крупы в ассортименте, о прибытии которой не известили территориальное управление Россельхознадзора.
- Неуведомление надзорного органа о доставке товара препятствует осуществлению фитосанитарного контроля за перемещаемой по территории России продукцией и создаёт угрозу распространения карантинных вредных организмов, - сообщили в пресс-службе управления.
В адрес предпринимателей направлены предостережения о недопустимости нарушения.
В Бурятии предприниматели не уведомили о получении овощей и фруктов
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