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В Бурятии предприниматели не уведомили о получении овощей и фруктов

В Бурятии предприниматели не уведомили о получении овощей и фруктов
Общество,  Фото:Пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Нарушителям направлены предостережения

Государственным инспектором Северобайкальского межрайонного отдела управления Россельхознадзора проведены рейдовые осмотры продуктовых магазинов в городе Северобайкальске и посёлке городского типа Нижнеангарске Северо-Байкальского района Бурятии.

Во время обследований выявлены нарушения. ИП Тридубенко, ИП Васильева, ИП Демидова, ИП Карапетян продавали свежие фрукты, овощи, крупы в ассортименте, о прибытии которой не известили территориальное управление Россельхознадзора.

- Неуведомление надзорного органа о доставке товара препятствует осуществлению фитосанитарного контроля за перемещаемой по территории России продукцией и создаёт угрозу распространения карантинных вредных организмов, - сообщили в пресс-службе управления.

В адрес предпринимателей направлены предостережения о недопустимости нарушения.
Россельхознадзор
 
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