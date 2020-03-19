В Бурятии директора ЖКХ наказали за низкую температуру

Нарушение выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, общество с ограниченной ответственностью «Закаменск ЖКХ», осуществляющее тепло- и водоснабжение на территории района нарушало закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Организация допустила нарушение температурного режима в многоквартирном доме. Температура теплоносителя на подающем трубопроводе горячего водоснабжения была занижена.
Генеральному директору ООО «Закаменск ЖКХ» внесено представление, которое удовлетворено, температурный режим восстановлен, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил пользования содержания, реализации и транспортировки энергоносителей.
Мировым судьёй судебного участка Закаменского района виновному назначен штраф, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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