По данным Бурятского гидрометцентра, 19 марта по республике местами небольшой снег
Ветер западный 5-10, днём местами до 15-18 м/с. Температура ночью 3-8, по северу 13-18 мороза, днём 2-7 тепла, по Прибайкалью и северу 0-5 мороза.
В Улан-Удэ возможен слабый снег. Ветер западный 4-9, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью 4-6 мороза, днём 2-4 тепла.
В Бурятии сохранится ветреная погода
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Принять участие могут дети от 4 лет и старше, а также взрослые
Такие меры приняты из-за невозможности отмены соревнований
Месячник завершится общегородским субботником
Они стали бронзовыми призёрами открытого республиканского турнира
Участвовать могут учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет
Татьяна Ивченко из Каменска стала первой на дистанции 17 км
Она поделилась воспоминаниями о жизни во время Великой Отечественной войны
На старт «Baikal Ice Trail 2020» вышли 70 бегунов из разных городов России
В гости к имениннице пришли младший сын, 7 внуков, 12 правнуков и 2 праправнука
Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова подвела итоги работы банка за прошедший год и ответила на вопросы журналистов
На эти цели выделят около 99 миллионов рублей
Ограничения на проведение ввели с 16 марта
Победителями стали представители Осинского и Нукутского районов
Итоги профессионального конкурса объявят 19 марта
Пьяный мужчина обматерил мать после застолья