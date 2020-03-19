В Бурятии сохранится ветреная погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 19 марта по республике местами небольшой снег



Ветер западный 5-10, днём местами до 15-18 м/с. Температура ночью 3-8, по северу 13-18 мороза, днём 2-7 тепла, по Прибайкалью и северу 0-5 мороза.



В Улан-Удэ возможен слабый снег. Ветер западный 4-9, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью 4-6 мороза, днём 2-4 тепла.



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