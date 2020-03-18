«Всё в рамках предсказуемого»: Сбербанк не наблюдает паники у клиентов на фоне коронавируса

Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова подвела итоги работы банка за прошедший год и ответила на вопросы журналистов



Сегодня состоялась онлайн пресс-конференция зампреда правления ПАО «Сбербанк», руководителя блока «Розничный бизнес» Светланы Кирсановой. Сначала она рассказала об итогах работы банка за 2019 год, сделав акцент на digital-разделе и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Затем зампред правления пообщалась с журналистами.



Так, Светлана Кирсанова ответила на вопрос «Байкал-Daily» о том, как сказалась пандемия коронавируса на работе банка, и о том, как сильно изменились финансовые потоки и потребительское поведение.



- Самое главное, к чему мы призываем – никакой паники, потому что с точки зрения сервисов все нашли услуги продолжают работать бесперебойно, получить наличные при желании можно в любом банкомате или отделении «Сбербанка». Но мы фокусируем наших клиентов на то, что безналичная оплата продолжает оставаться одной из самых удобных и доступных для наших клиентов. Всё, что касается сервисов по обслуживанию ипотечных, потребительских кредитов, вкладных операций – все услуги также доступны онлайн. Вы можете самостоятельно провести операцию через мобильное приложение, web-интерфейс либо обратиться в наш контактный центр по стандартным телефонам, - отметила Светлана Кирсанова.



Она добавила, что банк не наблюдает особых изменений в потребительском поведении: «Все в рамках предсказуемого и с учётом текущих обстоятельств».



- Есть немного повышенный спрос на ипотечное кредитование, что достаточно характерно для таких периодов, немного повышен спрос на потребительское кредитование, чуть выше транзакционная потребность наших клиентов в индустрии продуктов питания и аптечной сети. Сказать о том, что есть неконтролируемый спрос - нельзя, мы не наблюдаем паники, - прокомментировала Светлана Кирсанова.

Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария», банк не пробьёт нормативы ЦБ, сообщали «Ведомости».



Самый стрессовый сценарий развития событий «Сбербанка» подразумевает падение цены на нефть до $20, курс – 100 рублей за доллар, различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.



- Но это такой вообще экстремальный совершенно сценарий. Более худшего сценария мы пока не придумали, пока обстановка не даёт нам задачки ещё совсем уж критический вариант рассматривать, – цитирует издание председателя правления.



Зампред правления Светлана Кирсанова на пресс-конференции также рассказала о том, какие сервисы были запущены и каких достижений добился «Сбербанк» за 2019 год.



Так, по результатам года банк внедрил 418 улучшений в мобильное приложение, на сегодняшний день доступно 128 сервисов онлайн - клиенту не нужно выходить из дома, чтобы перевести деньги, управлять счетами и картами, получить кредиты на любые цели, совершать любые платежи и покупки. Каждый пятый клиент Сбербанка не пользуется наличными - 17% всех клиентов абсолютно «безналичны».



Также по результатам 2019 года приложение «Сбербанк Онлайн» вошло в топ-3 бесплатных приложений в App Store: 83% клиентов предпочитают совершать операции именно через приложение в смартфоне, а не с помощью web-версии. Кроме того, в этом году в приложении появились новые приветствия в зависимости от времени суток, доработаны стикеры в диалогах и разработаны анимации между экранами приложения.



По словам Светланы Кирсановой, за год портфель привлечения средств физических лиц вырос на 8% и составил 13 449 млрд рублей. Доработаны сервисы – получить наследство теперь можно без визита в банк и т.д.



Портфель кредитования физических лиц вырос на 14% за год. Зарплатные клиенты могут получить ипотечный кредит без заполнения полей – решения принимаются за 5 минут. Для тех клиентов, кто не получает доходы на счета «Сбербанка», кредитование осуществляется без 2-НДФЛ формы, банк сам направляет запрос в ПФР – в этом случае 60% решений об одобрении ипотеки принимаются менее чем за час.



По словам зампреда правления, «Сбербанк» поддерживает «абсолютно всё», что касается социального ипотечного кредитования. В настоящий момент выдано 267 тысяч кредитов, их объём составляет более 500 млрд рублей. Банк поддерживает почти все ипотечные программы – «дальневосточную», военную, ипотеку для самозанятых и другие.



Кроме того, каждый второй потребительский кредит открывается в приложении – более 50% заявок одобрено автоматически, при этом на решение уходит около 2 минут. Также банк запустил сервис досрочного погашения в мобильном приложении. А в web-интерфейсе запущена услуга изменения даты платежа.



В настоящий момент картой «Сбербанка» можно пользоваться сразу после её оформления, ждать выпуска пластика больше не нужно. Также можно приобрести цифровую карту и добавить её в «кошелек» на смартфоне.



В целом, среди планов Сбербанка на 2020 год можно отметить нацеленность на клиентскую удовлетворённость и выпуск новых продуктов. Также в этом году планируется развитие экосистемы, digital и переход на «полный безнал».



