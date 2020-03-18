Бурятская артистка презентовала клип на старую песню



Солистка театра «Байкал» Гэрэлма Жалсанова выпустила клип на песню «Бусуужам даа», слова которой записала со старинной аудиозаписи.



Песню «Бусуужам даа» (Обещаю вернуться) Гэрэлма Жалсанова нашла в архиве БНЦ. Доподлинно неизвестно, чей голос звучит на старинной записи и в каком именно районе она была записана. Известно лишь то, что эта песня о ностальгии, тоске по родным краям и об обещании всегда возвращаться домой.



- Услышав запись этой песни, я буквально перенеслась в то время и прочувствовала все эмоции, что испытывала та бабушка на записи. Это, безусловно, магия народной песни, - поделилась Гэрэлма Жалсанова.



Эта песня уже звучала на большой сцене и нашла тёплый отклик у слушателей. Вторую жизнь она обрела благодаря аранжировке, которую написал композитор театра Баттулга Галмандах. Теперь, композиция звучит в исполнении национального оркестра Бурятии и вошла в репертуар коллектива и солистки.



По словам исполнительницы, работа по поиску старинных песен – процесс увлекательный, щепетильный и важный.



- Я хочу, чтобы бурятские народные песни, сохранив ту неуловимую ауру, философию, силу и мудрость, развивались и становились интереснее слушателям. Один из тех людей, кто всем сердцем и душой радеет за сохранение этого достояния, прилагает все усилия, чтобы народное вокальное искусство и наши песни не только сохранялись, но и развивались дальше, это - Дандар Жапович Бадлуев, - отметила Гэрэлма Жалсанова.



По её словам, именно автор проекта, директор театра «Байкал» вдохновил её на создание клипа.



Всего на съёмки клипа, которые проходили в Иволгинском районе, ушло три дня. Стоит отметить, что оператором стал коллега Гэрэлмы – артист балета театра «Байкал» Ангыр Аракчаа.







Презентация клипа состоится 19 марта на концерте «Лучшее от театра «Байкал».



Осенью прошлого года театр «Байкал» презентовал проект «Старинные песни бурят Предбайкалья». Суть проекта – собрать и восстановить малоизвестные бурятские народные песни и перенять манеру исполнения их носителей. За время проекта было собрано более 80 текстов песен, для каждой из которых была написана музыка.



Повтор концерта «Старинные песни бурят Предбайкалья» состоится 14 мая в Бурятском театре драмы, отмечает пресс-служба минкультуры республики.



