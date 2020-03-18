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Бурятская артистка презентовала клип на старую песню

Бурятская артистка презентовала клип на старую песню
Общество, 
Аудиозапись была найдена в архиве. ВИДЕО

Солистка театра «Байкал» Гэрэлма Жалсанова выпустила клип на песню «Бусуужам даа», слова которой записала со старинной аудиозаписи. 

Песню «Бусуужам даа» (Обещаю вернуться) Гэрэлма Жалсанова нашла в архиве БНЦ. Доподлинно неизвестно, чей голос звучит на старинной записи и в каком именно районе она была записана. Известно лишь то, что эта песня о ностальгии, тоске по родным краям и об обещании всегда возвращаться домой.

- Услышав запись этой песни, я буквально перенеслась в то время и прочувствовала все эмоции, что испытывала та бабушка на записи. Это, безусловно, магия народной песни, - поделилась Гэрэлма Жалсанова.

Эта песня уже звучала на большой сцене и нашла тёплый отклик у слушателей. Вторую жизнь она обрела благодаря аранжировке, которую написал композитор театра Баттулга Галмандах. Теперь, композиция звучит в исполнении национального оркестра Бурятии и вошла в репертуар коллектива и солистки. 

По словам исполнительницы, работа по поиску старинных песен – процесс увлекательный, щепетильный и важный.

- Я хочу, чтобы бурятские народные песни, сохранив ту неуловимую ауру, философию, силу и мудрость, развивались и становились интереснее слушателям. Один из тех людей, кто всем сердцем и душой радеет за сохранение этого достояния, прилагает все усилия, чтобы народное вокальное искусство и наши песни не только сохранялись, но и развивались дальше, это - Дандар Жапович Бадлуев, - отметила Гэрэлма Жалсанова. 

По её словам, именно автор проекта, директор театра «Байкал» вдохновил её на создание клипа. 

Всего на съёмки клипа, которые проходили в Иволгинском районе, ушло три дня. Стоит отметить, что оператором стал коллега Гэрэлмы – артист балета театра «Байкал» Ангыр Аракчаа. 


Презентация клипа состоится 19 марта на концерте «Лучшее от театра «Байкал». 

Осенью прошлого года театр «Байкал» презентовал проект «Старинные песни бурят Предбайкалья». Суть проекта – собрать и восстановить малоизвестные бурятские народные песни и перенять манеру исполнения их носителей. За время проекта было собрано более 80 текстов песен, для каждой из которых была написана музыка. 

Повтор концерта «Старинные песни бурят Предбайкалья» состоится 14 мая в Бурятском театре драмы, отмечает пресс-служба минкультуры республики.

клип
 
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