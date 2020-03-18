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Жительница Бурятии убила сына из-за оскорблений

Жительница Бурятии убила сына из-за оскорблений
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пьяный мужчина обматерил мать после застолья 

17 марта 2020 года около полуночи в селе Сосново-Озерское в одном из домов было обнаружено тело 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резаным ранением грудной клетки. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

На месте происшествия находилась 63-летняя мать покойного мужчины. Женщина заявила, что совершила убийство сына в состоянии аффекта, вызванного издевательством и оскорблениями с его стороны. Из её показаний следует, что сын начал злоупотреблять спиртными напитками с 16 лет. В состоянии алкогольного опьянения он становился агрессивным, постоянно бил и оскорблял мать.

По данным следствия, 16 марта вечером мать и сын, проживавшие вдвоем, употребляли дома спиртные напитки. Около полуночи после застолья пьяный мужчина опрокинул и повредил телевизор, после чего начал срывать злость на матери, оскорбляя её нецензурной бранью. Не выдержав унижений, женщина схватила нож и нанесла им удар в грудь сына. После чего, опомнившись, позвала соседей, которые вызвали скорую медицинскую помощь. Однако до приезда врачей потерпевший скончался на месте происшествия.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. Для проверки версии пенсионерки о том, что преступление совершено ею в состоянии аффекта на фоне противоправного поведения сына, будет назначена и проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Окончательная объективная правовая оценка деянию женщины будет дана на основании заключения комиссии экспертов и всех собранных по уголовному делу доказательств, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии. 
убийство
 
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