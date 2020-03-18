В Улан-Удэ открылась для читателей Национальная библиотека республики





Как сообщал «Байкал-Daily», волонтёры помогали сотрудникам учреждения в переезде библиотеки в новое здание.





16 марта Национальная библиотека открылась для читателей.- Ждём Вас в новом здании Национальной библиотеки. Вход в библиотеку с внутреннего двора (проход между мастерскими театра оперы и балета и Национальной библиотеки), - сообщили в учреждении.Отдел редких и ценных книг, зал литературы по искусству, отдел основного книгохранения в связи с расстановкой фонда будут открыты 23 марта.«О дате проведения торжественной церемонии открытия нового здания Национальной библиотеки Бурятии мы сообщим позднее», добавили здесь.