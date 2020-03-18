В Улан-Удэ открылась для читателей Национальная библиотека республики

Торжественная церемония открытия нового здания пройдет позже
16 марта Национальная библиотека открылась для читателей.
- Ждём Вас в новом здании Национальной библиотеки. Вход в библиотеку с внутреннего двора (проход между мастерскими театра оперы и балета и Национальной библиотеки), - сообщили в учреждении.
Отдел редких и ценных книг, зал литературы по искусству, отдел основного книгохранения в связи с расстановкой фонда будут открыты 23 марта.
«О дате проведения торжественной церемонии открытия нового здания Национальной библиотеки Бурятии мы сообщим позднее», добавили здесь.
Как сообщал «Байкал-Daily», волонтёры помогали сотрудникам
учреждения в переезде библиотеки в новое здание.
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