В регионе проходят проверочные мероприятия
В Иркутской области с 18 по 20 марта пройдёт проверка готовности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с предстоящими пожароопасным и паводкоопасным периодами.
Сегодня представителями центрального аппарата МЧС России были проведены рабочие встречи с руководителями министерств и ведомств региона. Члены комиссии посетили Иркутскую базу авиационной охраны лесов, где специалистами были продемонстрированы цифровые возможности дистанционного мониторинга лесопожарной обстановки, проводимого в режиме реального времени, встретились с руководством территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области.
- Организации управления силами и средствами функциональных и территориальных подсистем РСЧС при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций будет дана оценка в ходе практических мероприятий. Запланирована работа в Жигаловском районе, где ведётся подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья, в Усольском районе пройдут масштабные командно-штабные учения по ликвидации природных пожаров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
На острове Конный в городе Иркутске сегодня был проведён смотр сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развёрнуты подвижные пункты управления. Было представлено порядка 100 единиц техники, готовых к реагированию.
Иркутскую область проверяют на готовность к весенним рискам
Общество, Фото:
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