Мэрии Улан-Удэ предложили купить акции ТГК-14

Игорь Шутенков пообещал рассмотреть это предложение
Сегодня на сессии Улан-Удэнского горсовета депутатов был заслушан отчёт о результатах деятельности мэра столицы Бурятии, администрации города за 2019 год. Отчёт Игоря Шутенкова был довольно обстоятельным – мэр почти в течение часа зачитывал результаты работы за прошлый год.
- В декабре 2018 года была утверждена новая стратегия развития Улан-Удэ до 2035 года. В 2019 году все подразделения администрации проделали серьёзную работу по формированию полного комплекта документов стратегического планирования города. Мы разработали и сформировали план реализации стратегии, утвердили 14 муниципальных программ на ближайшую пятилетку, - сообщил он.
По его словам, перед мэрией также стояла ещё одна важная задача - включить заявки города в национальные проекты, госпрограммы и программы центров экономического роста ДФО.
- Результатом нашей совместной деятельности с правительством Бурятии стало увеличение бюджетных трансфертов, в 2019 году они выросли на 4 млрд 534 млн рублей и составили 10 млрд 104 млн. Улан-Удэ получил в два раза больше денег, чем год назад. И почти половину этих средств мы направили на капитальные вложения. Вы прекрасно понимаете, что масштабные бюджетные инвестиции напрямую влияют на экономику города. Наши жители получают новые социальные и инфраструктурные объекты, некоторые из них люди ждали десятилетиями, - продолжил он.
Игорь Шутенков рассказал об итогах в каждой сфере – о строительстве садов, школ, ремонте объектов, проведении крупных праздников, мероприятий и т.д. Коснулся он и проблем в работе администрации города. Так, самой главной из них является муниципальный долг.
- Объем муниципального долга на 1 января 2020 года составляет 2 млрд 945 млн рублей. Нашей основной задачей в прошлом году было сокращение расходов на обслуживание муниципального долга и снижение процентных ставок до уровня ключевой ставки Центробанка, увеличенной на 1 процентный пункт. Что удалось сделать? Мы трижды привлекали краткосрочный кредит федерального казначейства на пополнение остатков на счетах местных бюджетов. Этот бюджетный кредит мы направили на погашение задолженностей по коммерческим кредитам – в результате не отдали банкам, не подарили им, иными словами, за обслуживание наших займов 20 млн рублей, а направили их на социальные нужды города, - сказал он.
Мэр добавил, что также за счёт собственных средств бюджету удалось погасить задолженность по коммерческим кредитам в сумме 80 млн рублей. «Благодаря этому мы сэкономили на обслуживании долга ещё почти 3,5 млн рублей. В целом, экономия по расходам на обслуживание долга составила 23,5 млн рублей. Каждую копейку мы направили на социальные нужды города», заключил он.
После отчёта депутаты задали несколько вопросов, один из них касался возможности покупки мэрией акций ТГК-14.
- У нас из СМИ известно, что РЖД продаёт 40% активов ТГК-14. Стоимость – 1 миллиард 280 млн. Учитывая сложные отношения города, недовольство наших жителей обслуживанием ТГК-14 может все-таки есть смысл приобрести эти 40%? Более того, туда входят активы Читы. В таком случае считаю, что мы сможем реанимировать нашу тепловую систему, - спросил Виктор Ефремов.
Игорь Шутенков ответил, что его предложение будет рассмотрено.
- Действительно, ТГК-14 стоит на продаже. Здесь есть ряд бюджетных и юридических ограничений для муниципалитетов. Но мы ваше предложение рассмотрим, конечно, и создадим совместную комиссию для того, чтобы мы все вместе принимали решение, - сказал градоначальник.
После сессии журналисты спросили мэра Улан-Удэ о планах на 2020 год, приоритетных объектах в этом году.
- Не будем кривить душой и говорить, что каждый объект приоритетный. Есть более приоритетные, конечно, есть более мелкие, которые всё равно будем контролировать и следить. Но по приоритетам – это те объекты, которые имеют большую социальную и инвестиционную привлекательность. В первую очередь, это строительство моста через Уду, это строительство тех объектов, куда частный инвестор вкладывает свои деньги. Это строительство центра ядерной медицины, Ледового дворца, частного клинического госпиталя, строительство завода по промышленной переработке газов, которые в том числе будут работать на нашу экономику. Ну, и конечно, социальные объекты – это школы № 40, 49, строительство новой школы на Автотранспортной, три детских сада, - поведал он.
Мэр столицы Бурятии добавил, что в приоритеты входят, конечно, ремонт автомобильных дорог, трамвайных путей, подготовка к зиме и т.д.
Как сообщал «Байкал-Daily», дочерняя структура РЖД «Энергопромсбыт» выставила на продажу все принадлежащие ей 39,81% акций ТГК-14. Начальная цена пакета составляла 2,3 миллиарда рублей.
Аукцион должен был пройти 12 марта на электронной торговой площадке Российского аукционного дома. Позже выяснилось, что торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Отмечается, что аукцион, скорее всего, будет проведён повторно.
Мэрии Улан-Удэ предложили купить акции ТГК-14
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Игорь Шутенков пообещал рассмотреть это предложение
Малышка опрокинула на себя кастрюлю кипятка
Строители планируют сдать объект не в зимой, а осенью
Аферист представился ей сотрудником банка
Небезопасная продукция оставлена на ответственное хранение
За хулиганство и кражу мужчину отправили в колонию
Уже прошла индивидуальная гонка между командой Бурятии и Приморья
Неуведомление надзорного органа создаёт угрозу распространения вредных организмов
Игорь Шутенков утвердил изменения в проект планировки микрорайона
Однако с 1 апреля начнётся дистанционное обучение
Концерт состоится 8 июля
Об этом сообщил Сергей Кравцов
Один из них ударил инспектора ДПС по лицу
Обработку проводят на конечных остановках
В лаборатории, оснащённой вентиляцией, он выращивал коноплю круглый год