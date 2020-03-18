Участвовать могут учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет
В Забайкальском крае объявлен конкурс детско-юношеского творчества «Даурия – земля степных антилоп и журавлей». Мероприятие проводится в рамках традиционной экологической акции «Охранять природу – значит любить Родину» и международного года журавлей.
Попробовать свои силы в конкурсе могут учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники учреждений дошкольного и дополнительного образования, учреждений культуры в возрасте от 6 до 18 лет. Сроки проведения – до 1 ноября 2020 года.
Для участия необходимо представить рисунок формата А3 или А2, выполненный в любой технике, с изображением дзеренов или журавлей в естественной среде обитания. Предлагается не просто показать свои знания о животных, но и представить их судьбу сквозь призму своего восприятия мира. Кроме этого на конкурс можно представить эскиз для сувенирной продукции: изображение на экосумку, пакет, футболку, бандану, значок, кружку, магнит или любую другую сувенирную продукцию. Макет с изображением дзеренов или журавлей, логотип, шрифтовая композиция могут быть выполнены как на бумаге, так и при помощи любого программного графического средства.
Итоги конкурса будут подводиться в 2 категориях:
- среди учащихся учебных заведений с преподаванием художественных и музыкальных дисциплин;
- среди учащихся учебных заведений общего профиля.
В каждой группе будет выделено три возрастные группы – 6-9 лет; 10-12 лет; 13-18 лет.
Победители и призёры получат дипломы и памятные призы. Авторы работ, не попавшие в тройку призовых мест, но отмеченные членами жюри, также не уйдут без подарка и получат грамоты за активное участие в конкурсе. Помимо этого, все авторы конкурсных работ, не отмеченные наградами, получат сертификаты участника конкурса. Об этом сообщает пресс-центр заповедника «Даурский».
Возрастное ограничение 6+
В Забайкалье объявлен конкурс рисунков журавлей и дзеренов
Общество, Фото:
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