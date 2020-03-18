Аферист представился ей сотрудником банка
17 марта в полицию обратилась 67-летняя ангарчанка. Она рассказала, что днём ранее ей позвонил на телефон неизвестный, который представился сотрудником банка, и сообщил, что с её счетов мошенники пытаются снять денежные средства. Для их сохранности нужно срочно снять всю сумму и перевести её на указанный лжесотрудником банка абонентский счёт.
Выполняя указания собеседника, женщина пришла в ближайшее к месту жительства отделение банка, но там нужной суммы для выдачи не оказалось. Тогда пенсионерка проехала в центральное отделение, где ей выдали требуемую сумму наличными.
Вместо того, чтобы с полученными денежными средствами ехать домой, убеждённая неизвестным, что «деньги принадлежат банку», выполняя его указания, ангарчанка посетила несколько банкоматов в разных магазинах города, отправляя через терминалы небольшие суммы на указанный лжебанкиром счёт.
Когда пожилая женщина устала, аферист вызвал ей такси, чтобы она могла уехать домой. А на следующее утро снова позвонил и, вызвав такси, попросил проехать к ещё одному банкомату, где женщина перевела на счёт обманщика оставшуюся сумму.
В общей сложности женщина перевела мошеннику свыше одного миллиона рублей.
За мошенничество возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Пожилая ангарчанка перевела мошенникам более миллиона рублей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Игорь Шутенков пообещал рассмотреть это предложение
Малышка опрокинула на себя кастрюлю кипятка
Строители планируют сдать объект не в зимой, а осенью
Аферист представился ей сотрудником банка
Небезопасная продукция оставлена на ответственное хранение
За хулиганство и кражу мужчину отправили в колонию
Уже прошла индивидуальная гонка между командой Бурятии и Приморья
Неуведомление надзорного органа создаёт угрозу распространения вредных организмов
Игорь Шутенков утвердил изменения в проект планировки микрорайона
Однако с 1 апреля начнётся дистанционное обучение
Концерт состоится 8 июля
Об этом сообщил Сергей Кравцов
Один из них ударил инспектора ДПС по лицу
Обработку проводят на конечных остановках
В лаборатории, оснащённой вентиляцией, он выращивал коноплю круглый год