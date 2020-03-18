Пожилая ангарчанка перевела мошенникам более миллиона рублей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Аферист представился ей сотрудником банка



17 марта в полицию обратилась 67-летняя ангарчанка. Она рассказала, что днём ранее ей позвонил на телефон неизвестный, который представился сотрудником банка, и сообщил, что с её счетов мошенники пытаются снять денежные средства. Для их сохранности нужно срочно снять всю сумму и перевести её на указанный лжесотрудником банка абонентский счёт.



Выполняя указания собеседника, женщина пришла в ближайшее к месту жительства отделение банка, но там нужной суммы для выдачи не оказалось. Тогда пенсионерка проехала в центральное отделение, где ей выдали требуемую сумму наличными.



Вместо того, чтобы с полученными денежными средствами ехать домой, убеждённая неизвестным, что «деньги принадлежат банку», выполняя его указания, ангарчанка посетила несколько банкоматов в разных магазинах города, отправляя через терминалы небольшие суммы на указанный лжебанкиром счёт.



Когда пожилая женщина устала, аферист вызвал ей такси, чтобы она могла уехать домой. А на следующее утро снова позвонил и, вызвав такси, попросил проехать к ещё одному банкомату, где женщина перевела на счёт обманщика оставшуюся сумму.



В общей сложности женщина перевела мошеннику свыше одного миллиона рублей.



За мошенничество возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.





