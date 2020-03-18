Небезопасная продукция оставлена на ответственное хранение
Государственным инспектором управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии проведена внеплановая проверка в отношении ООО «Сэсэг», осуществляющего услуги в сфере общественного питания в городе Улан-Удэ.
В ходе проверочного мероприятия установлено нарушение ветеринарного законодательства: в банкетном зале хранилось 8 кг мяса птицы без ветеринарных документов и маркировки. Без этой информации невозможно установить качество и безопасность продукции. Кроме того, юридическим лицом допускалось несвоевременное гашение входящей ветеринарной документации в ФГИС «Меркурий».
В отношении должностного и юридического лица организации возбуждены дела об административной ответственности, вынесены предупреждения, небезопасная продукция оставлена на ответственное хранение до её уничтожения, сообщает пресс-служба управления.
В Улан-Удэ в банкетном зале хранилось мясо птицы без документов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Игорь Шутенков пообещал рассмотреть это предложение
Малышка опрокинула на себя кастрюлю кипятка
Строители планируют сдать объект не в зимой, а осенью
Аферист представился ей сотрудником банка
Небезопасная продукция оставлена на ответственное хранение
За хулиганство и кражу мужчину отправили в колонию
Уже прошла индивидуальная гонка между командой Бурятии и Приморья
Неуведомление надзорного органа создаёт угрозу распространения вредных организмов
Игорь Шутенков утвердил изменения в проект планировки микрорайона
Однако с 1 апреля начнётся дистанционное обучение
Концерт состоится 8 июля
Об этом сообщил Сергей Кравцов
Один из них ударил инспектора ДПС по лицу
Обработку проводят на конечных остановках
В лаборатории, оснащённой вентиляцией, он выращивал коноплю круглый год