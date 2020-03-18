В Улан-Удэ в банкетном зале хранилось мясо птицы без документов

Небезопасная продукция оставлена на ответственное хранение



Государственным инспектором управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии проведена внеплановая проверка в отношении ООО «Сэсэг», осуществляющего услуги в сфере общественного питания в городе Улан-Удэ.



В ходе проверочного мероприятия установлено нарушение ветеринарного законодательства: в банкетном зале хранилось 8 кг мяса птицы без ветеринарных документов и маркировки. Без этой информации невозможно установить качество и безопасность продукции. Кроме того, юридическим лицом допускалось несвоевременное гашение входящей ветеринарной документации в ФГИС «Меркурий».



В отношении должностного и юридического лица организации возбуждены дела об административной ответственности, вынесены предупреждения, небезопасная продукция оставлена на ответственное хранение до её уничтожения, сообщает пресс-служба управления.





