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В Улан-Удэ в банкетном зале хранилось мясо птицы без документов

В Улан-Удэ в банкетном зале хранилось мясо птицы без документов
Общество,  Фото:pixabay.com
Небезопасная продукция оставлена на ответственное хранение

Государственным инспектором управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии проведена внеплановая проверка в отношении ООО «Сэсэг», осуществляющего услуги в сфере общественного питания в городе Улан-Удэ.

В ходе проверочного мероприятия установлено нарушение ветеринарного законодательства: в банкетном зале хранилось 8 кг мяса птицы без ветеринарных документов и маркировки. Без этой информации невозможно установить качество и безопасность продукции. Кроме того, юридическим лицом допускалось несвоевременное гашение входящей ветеринарной документации в ФГИС «Меркурий».

В отношении должностного и юридического лица организации возбуждены дела об административной ответственности, вынесены предупреждения, небезопасная продукция оставлена на ответственное хранение до её уничтожения, сообщает пресс-служба управления.


Россельхознадзор
 
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