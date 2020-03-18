В Улан-Удэ охранник соврал о заложенной бомбе

За хулиганство и кражу мужчину отправили в колонию



В Улан-Удэ мужчина признан виновным в краже и заведомо ложном сообщение о готовящимся взрыве, совершённое из хулиганских побуждений.



Инцидент произошёл в октябре 2019 года. Мужчина, будучи охранником частного охранного предприятия, заступил на дежурство в торгово-развлекательный центр Улан-Удэ. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он поднял с пола сотовый телефон «Xiaomi Redmi Note» с чехлом-бампером и двумя SIM-картами, принадлежащие ранее выведенному им из ТРЦ мужчине. Ущерб составил 15 тысяч рублей.



Кроме того, также в октябре прошлого охранник позвонил в экстренную службу и сообщил диспетчеру о том, что в двух торговых центрах заложена бомба. Полученное сообщение о готовящемся акте терроризма диспетчер передал в полицию, скорую медицинскую помощь, пожарную службу, Росгвардию.



В ходе проверки объектов взрывных устройств, взрывчатых веществ, взрывоопасных предметов обнаружено не было.



- В результате преступных действий была нарушена нормальная работа ЧОП, ТРЦ и ТЦ, отвлечены силы правоохранительных органов и специальных служб, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях, от выполнения их прямых обязанностей и повлекло искусственное создание экстремальной ситуации в связи с введением в действие соответствующих сил и средств по предупреждению и устранению акта терроризма, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.



Мужчина полностью признал свою вину, активно способствовал раскрытию и расследованию уголовных дел, раскаялся в содеянном. В качестве смягчающих обстоятельств суд также учёл болезненное состояние здоровья родственников подсудимого, в том числе его ребёнка, оказание физической и материальной помощи родственникам, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, принесение извинений потерпевшему, частичное возмещение материального ущерба потерпевшему, желание в полном объёме возместить материальный ущерб по обоим эпизодам, удовлетворительную характеристику по месту жительства и места работы в ЧОП. Кроме того, потерпевший просил для подсудимого мягкого наказания.



При назначении наказания суд также учёл, что мужчина, имея непогашенную судимость, вновь совершил умышленные преступления.



Судом окончательно назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселение.



Приговор не вступил в законную силу, обжалован.

