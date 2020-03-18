Санитарную очистку Иркутска начнут с 1 апреля

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

Месячник завершится общегородским субботником



С 1 апреля в Иркутске стартует месячник санитарной очистки города. На протяжении этого времени в городе пройдут мероприятия по уборке, благоустройству, озеленению города, ямочному ремонту дорог. Об этом рассказала заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Цыренова. Месячник по санитарной очистке Иркутска завершится общегородским субботником, который пройдёт 25 апреля.



- Традиционно в апреле на улицах Иркутска разворачивается масштабная работа по приведению города в порядок после зимы. Важно отметить, что все мероприятия не сводятся к простой уборке мусора. Мы красим заборы, моем остановочные пункты, обновляем асфальтовое покрытие, удаляем рекламу со столбов и заборов, инвентаризируем дорожные знаки и другие объекты, всего проводим более ста мероприятий. Наш опыт показывает, что с каждым годом все больше жителей Иркутска, различных организаций нашего города принимают участие в субботниках. Это говорит о неравнодушии жителей к чистоте и порядку в родном городе, – отметила Марина Цыренова.



В течение месяца в порядок будут приведены прибрежные зоны, территории массового пребывания горожан, парки, скверы, территории садоводств, гаражных кооперативов, автостоянок, мосты, автомобильные дороги, нанесена разметка. Кроме того, отремонтируют и покрасят малые архитектурные формы во дворах, на спортивных и детских площадках, приведут в порядок фасады зданий.



- Для проведения общегородского субботника, к участию в котором приглашаются все жители, уже закуплено более 100 тысяч мусорных пакетов и 25 тысяч пар перчаток , – отметила начальник департамента городской среды администрации Иркутска Марина Шевела.



Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, с 1 апреля в Иркутске также заработает единый диспетчерский пункт по вопросам проведения месячника по санитарной очистке и общегородского субботника – 52-00-33.



Иркутяне смогут узнать о территориях для уборки, получить перчатки и мусорные пакеты, а также талоны на вывоз мусора и заказать транспорт. Для этого необходимо обратиться в администрацию округа, где иркутяне желают навести порядок на территории города Иркутска:

- Правобережный округ: ул. Марата, 14, каб. 508, 510, тел.: 52-03-89, 52-03-88, 52-04-07;

- Октябрьский округ: ул. Декабрьских Событий, 27, каб. 13, 14, 15, 16 тел.: 33-13-17, 52-00-81, 52-02-42;

- Свердловский округ: ул. Терешковой, 24, каб. 201, 203, 204, 206 тел.: 52-03-61, 52-03-62, 52-00-29;

- Ленинский округ: ул. М. Говорова, 3, каб. 20, 25, 31, тел.: 52-03-42, 52-02-16, 52-03-43.

