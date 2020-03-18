 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Марта

17 Марта

Популярное

Санитарную очистку Иркутска начнут с 1 апреля

Санитарную очистку Иркутска начнут с 1 апреля
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
Месячник завершится общегородским субботником

С 1 апреля в Иркутске стартует месячник санитарной очистки города. На протяжении этого времени в городе пройдут мероприятия по уборке, благоустройству, озеленению города, ямочному ремонту дорог. Об этом рассказала заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Цыренова. Месячник по санитарной очистке Иркутска завершится общегородским субботником, который пройдёт 25 апреля.

- Традиционно в апреле на улицах Иркутска разворачивается масштабная работа по приведению города в порядок после зимы. Важно отметить, что все мероприятия не сводятся к простой уборке мусора. Мы красим заборы, моем остановочные пункты, обновляем асфальтовое покрытие, удаляем рекламу со столбов и заборов, инвентаризируем дорожные знаки и другие объекты, всего проводим более ста мероприятий. Наш опыт показывает, что с каждым годом все больше жителей Иркутска, различных организаций нашего города принимают участие в субботниках. Это говорит о неравнодушии жителей к чистоте и порядку в родном городе, – отметила Марина Цыренова.

В течение месяца в порядок будут приведены прибрежные зоны, территории массового пребывания горожан, парки, скверы, территории садоводств, гаражных кооперативов, автостоянок, мосты, автомобильные дороги, нанесена разметка. Кроме того, отремонтируют и покрасят малые архитектурные формы во дворах, на спортивных и детских площадках, приведут в порядок фасады зданий.

- Для проведения общегородского субботника, к участию в котором приглашаются все жители, уже закуплено более 100 тысяч мусорных пакетов и 25 тысяч пар перчаток , – отметила начальник департамента городской среды администрации Иркутска Марина Шевела.

Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, с 1 апреля в Иркутске также заработает единый диспетчерский пункт по вопросам проведения месячника по санитарной очистке и общегородского субботника – 52-00-33.

Иркутяне смогут узнать о территориях для уборки, получить перчатки и мусорные пакеты, а также талоны на вывоз мусора и заказать транспорт. Для этого необходимо обратиться в администрацию округа, где иркутяне желают навести порядок на территории города Иркутска:
- Правобережный округ: ул. Марата, 14, каб. 508, 510, тел.: 52-03-89, 52-03-88, 52-04-07;
- Октябрьский округ: ул. Декабрьских Событий, 27, каб. 13, 14, 15, 16 тел.: 33-13-17, 52-00-81, 52-02-42;
- Свердловский округ: ул. Терешковой, 24, каб. 201, 203, 204, 206 тел.: 52-03-61, 52-03-62, 52-00-29;
- Ленинский округ: ул. М. Говорова, 3, каб. 20, 25, 31, тел.: 52-03-42, 52-02-16, 52-03-43.
санитарная уборка благоустройство озеленение ямочный ремонт субботник Иркутск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнские дзюдоисты успешно выступили в Якутске
Улан-удэнские дзюдоисты успешно выступили в Якутске
Общество, 18.03.2020
Они стали бронзовыми призёрами открытого республиканского турнира
В Забайкалье объявлен конкурс рисунков журавлей и дзеренов
В Забайкалье объявлен конкурс рисунков журавлей и дзеренов
Общество, 18.03.2020
Участвовать могут учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет
Лыжница из Бурятии победила на марафоне «ТЕМЕРСО БАМ Ангара Ski»
Лыжница из Бурятии победила на марафоне «ТЕМЕРСО БАМ Ангара Ski»
Общество, 18.03.2020
Татьяна Ивченко из Каменска стала первой на дистанции 17 км
Долгожительнице из Бурятии исполнилось 98 лет
Долгожительнице из Бурятии исполнилось 98 лет
Общество, 18.03.2020
Она поделилась воспоминаниями о жизни во время Великой Отечественной войны
Улан-удэнец стал третьим в ледовом полумарафоне на Байкале
Улан-удэнец стал третьим в ледовом полумарафоне на Байкале
Общество, 18.03.2020
На старт «Baikal Ice Trail 2020» вышли 70 бегунов из разных городов России
Байкальчанку поздравили со 101-летием
Байкальчанку поздравили со 101-летием
Общество, 18.03.2020
В гости к имениннице пришли младший сын, 7 внуков, 12 правнуков и 2 праправнука
«Всё в рамках предсказуемого»: Сбербанк не наблюдает паники у клиентов на фоне коронавируса
«Всё в рамках предсказуемого»: Сбербанк не наблюдает паники у клиентов на фоне коронавируса
Общество, 18.03.2020
Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова подвела итоги работы банка за прошедший год и ответила на вопросы журналистов
В Улан-Удэ отремонтируют стадион «Забайкалец»
В Улан-Удэ отремонтируют стадион «Забайкалец»
Общество, 18.03.2020
На эти цели выделят около 99 миллионов рублей
В Усть-Ордынском округе подвели итоги конкурса «Баатар – Дангина»
В Усть-Ордынском округе подвели итоги конкурса «Баатар – Дангина»
Общество, 18.03.2020
Победителями стали представители Осинского и Нукутского районов
В Улан-Удэ завершается конкурс «Учитель города 2020»
В Улан-Удэ завершается конкурс «Учитель города 2020»
Общество, 18.03.2020
Итоги профессионального конкурса объявят 19 марта
Жительница Бурятии убила сына из-за оскорблений
Жительница Бурятии убила сына из-за оскорблений
Общество, 18.03.2020
Пьяный мужчина обматерил мать после застолья
Бурятская артистка презентовала клип на старую песню
Бурятская артистка презентовала клип на старую песню
Общество, 18.03.2020
Аудиозапись была найдена в архиве. ВИДЕО
Улан-Удэ получил новый снегопогрузчик
Улан-Удэ получил новый снегопогрузчик
Общество, 18.03.2020
Техника быстро и эффективно убирает снег
В Улан-Удэ открылась для читателей Национальная библиотека республики
В Улан-Удэ открылась для читателей Национальная библиотека республики
Общество, 18.03.2020
Торжественная церемония открытия нового здания пройдет позже

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^