Первенство ДФО по настольному теннису в Аге пройдёт без зрителей

Такие меры приняты из-за невозможности отмены соревнований



В связи с невозможностью отмены соревнований и согласованием управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, 18-22 марта в посёлке Агинское пройдёт первенство Дальневосточного Федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет.



Соревнования проведут в физкультурно-оздоровительном центре «Баатар». В них примут участие 140 спортсменов из регионов ДФО.



Мероприятие состоится без участия зрителей, с регулярным проветриванием и влажной уборкой помещения, с соблюдением строгого контроля за состоянием участников соревнований и прочими профилактическими мерами, в соответствии с предписанием краевого управления Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.



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