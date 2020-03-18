Такие меры приняты из-за невозможности отмены соревнований
В связи с невозможностью отмены соревнований и согласованием управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, 18-22 марта в посёлке Агинское пройдёт первенство Дальневосточного Федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет.
Соревнования проведут в физкультурно-оздоровительном центре «Баатар». В них примут участие 140 спортсменов из регионов ДФО.
Мероприятие состоится без участия зрителей, с регулярным проветриванием и влажной уборкой помещения, с соблюдением строгого контроля за состоянием участников соревнований и прочими профилактическими мерами, в соответствии с предписанием краевого управления Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
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Первенство ДФО по настольному теннису в Аге пройдёт без зрителей
Общество, Фото:
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