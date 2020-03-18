 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Марта

17 Марта

Популярное

Первенство ДФО по настольному теннису в Аге пройдёт без зрителей

Первенство ДФО по настольному теннису в Аге пройдёт без зрителей
Общество,  Фото:pixabay.com
Такие меры приняты из-за невозможности отмены соревнований

В связи с невозможностью отмены соревнований и согласованием управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, 18-22 марта в посёлке Агинское пройдёт первенство Дальневосточного Федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет.

Соревнования проведут в физкультурно-оздоровительном центре «Баатар». В них примут участие 140 спортсменов из регионов ДФО.

Мероприятие состоится без участия зрителей, с регулярным проветриванием и влажной уборкой помещения, с соблюдением строгого контроля за состоянием участников соревнований и прочими профилактическими мерами, в соответствии с предписанием краевого управления Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.

Возрастное ограничение 0+
спорт первенство ДФО первенство настольный теннис Агинский Бурятский округ Агинское
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ проведут патриотический фестиваль-конкурс «Наследники Победы»
В Улан-Удэ проведут патриотический фестиваль-конкурс «Наследники Победы»
Общество, 18.03.2020
Принять участие могут дети от 4 лет и старше, а также взрослые
Первенство ДФО по настольному теннису в Аге пройдёт без зрителей
Первенство ДФО по настольному теннису в Аге пройдёт без зрителей
Общество, 18.03.2020
Такие меры приняты из-за невозможности отмены соревнований
Санитарную очистку Иркутска начнут с 1 апреля
Санитарную очистку Иркутска начнут с 1 апреля
Общество, 18.03.2020
Месячник завершится общегородским субботником
Улан-удэнские дзюдоисты успешно выступили в Якутске
Улан-удэнские дзюдоисты успешно выступили в Якутске
Общество, 18.03.2020
Они стали бронзовыми призёрами открытого республиканского турнира
В Забайкалье объявлен конкурс рисунков журавлей и дзеренов
В Забайкалье объявлен конкурс рисунков журавлей и дзеренов
Общество, 18.03.2020
Участвовать могут учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет
Лыжница из Бурятии победила на марафоне «ТЕМЕРСО БАМ Ангара Ski»
Лыжница из Бурятии победила на марафоне «ТЕМЕРСО БАМ Ангара Ski»
Общество, 18.03.2020
Татьяна Ивченко из Каменска стала первой на дистанции 17 км
Долгожительнице из Бурятии исполнилось 98 лет
Долгожительнице из Бурятии исполнилось 98 лет
Общество, 18.03.2020
Она поделилась воспоминаниями о жизни во время Великой Отечественной войны
Улан-удэнец стал третьим в ледовом полумарафоне на Байкале
Улан-удэнец стал третьим в ледовом полумарафоне на Байкале
Общество, 18.03.2020
На старт «Baikal Ice Trail 2020» вышли 70 бегунов из разных городов России
Байкальчанку поздравили со 101-летием
Байкальчанку поздравили со 101-летием
Общество, 18.03.2020
В гости к имениннице пришли младший сын, 7 внуков, 12 правнуков и 2 праправнука
«Всё в рамках предсказуемого»: Сбербанк не наблюдает паники у клиентов на фоне коронавируса
«Всё в рамках предсказуемого»: Сбербанк не наблюдает паники у клиентов на фоне коронавируса
Общество, 18.03.2020
Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова подвела итоги работы банка за прошедший год и ответила на вопросы журналистов
В Улан-Удэ отремонтируют стадион «Забайкалец»
В Улан-Удэ отремонтируют стадион «Забайкалец»
Общество, 18.03.2020
На эти цели выделят около 99 миллионов рублей
В Усть-Ордынском округе подвели итоги конкурса «Баатар – Дангина»
В Усть-Ордынском округе подвели итоги конкурса «Баатар – Дангина»
Общество, 18.03.2020
Победителями стали представители Осинского и Нукутского районов
В Улан-Удэ завершается конкурс «Учитель города 2020»
В Улан-Удэ завершается конкурс «Учитель города 2020»
Общество, 18.03.2020
Итоги профессионального конкурса объявят 19 марта
Жительница Бурятии убила сына из-за оскорблений
Жительница Бурятии убила сына из-за оскорблений
Общество, 18.03.2020
Пьяный мужчина обматерил мать после застолья

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^