Уже прошла индивидуальная гонка между командой Бурятии и Приморья
На полигоне Борзя Новая в Забайкальском крае в рамках окружного этапа соревнований «Танковый биатлон» проходит индивидуальная гонка между танковыми экипажами общевойсковых объединений из Приморья и Бурятии.
Танкисты проехали три круга протяжённостью около 6 километров каждый, состоящие из участков различной сложности. Экипажи танков преодолели такие препятствия, как эскарп (бетонное сооружение высотой до 1 метра), противотанковый ров глубиной 2 метра, «змейку», косогор и колейный мост, а также проход в минно-взрывном заграждении. За не преодоление препятствий машина выводилась на площадку штрафного времени, где экипажи выполняли норматив «Контрольный осмотр машины».
После каждого круга танкисты выполняли стрельбы по мишеням, имитирующим танк, вертолёт, БМП и ручной противотанковый гранатомёт, находящимся на удалении от 600 до 1800 метров. Поражение целей для экипажей осложнилось сильными порывами ветра.
Результаты заезда танковых экипажей на этапе «Индивидуальная гонка» определялись по общему времени за прохождение трассы.
На следующем этапе соревнований танкистов ждёт командная эстафета, а также спортивный этап, где им придётся соревноваться в силе и выносливости. В ходе эстафеты стрельба из танковой пушки ведётся с ходу, а из спаренного и зенитного пулемёта с места.
В тренерский штаб Бурятии, входят чемпионы мира по «Танковому биатлону» прошлого года, Иван Осеев и Бато Цыдыпов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военные Бурятии участвуют в Забайкалье в «Танковом биатлоне»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Неуведомление надзорного органа создаёт угрозу распространения вредных организмов
Однако с 1 апреля начнётся дистанционное обучение
Концерт состоится 8 июля
Об этом сообщил Сергей Кравцов
Один из них ударил инспектора ДПС по лицу
Обработку проводят на конечных остановках
В лаборатории, оснащённой вентиляцией, он выращивал коноплю круглый год
Она показала «маме» клип на песню Uno
Злоумышленниц удалось задержать благодаря таксисту
Жители республики сообщают о дефиците масок в аптеках
Подозреваемый вплотную подошёл к своей жертве
При этом в шести районах показатели заболеваемости превышены
Женщина вышла с ней на следующей остановке
За превышение должностных полномочий возбуждено уголовное дело
Однако допускается перенос голосования на более поздний срок в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса