Военные Бурятии участвуют в Забайкалье в «Танковом биатлоне»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Уже прошла индивидуальная гонка между командой Бурятии и Приморья



На полигоне Борзя Новая в Забайкальском крае в рамках окружного этапа соревнований «Танковый биатлон» проходит индивидуальная гонка между танковыми экипажами общевойсковых объединений из Приморья и Бурятии.



Танкисты проехали три круга протяжённостью около 6 километров каждый, состоящие из участков различной сложности. Экипажи танков преодолели такие препятствия, как эскарп (бетонное сооружение высотой до 1 метра), противотанковый ров глубиной 2 метра, «змейку», косогор и колейный мост, а также проход в минно-взрывном заграждении. За не преодоление препятствий машина выводилась на площадку штрафного времени, где экипажи выполняли норматив «Контрольный осмотр машины».



После каждого круга танкисты выполняли стрельбы по мишеням, имитирующим танк, вертолёт, БМП и ручной противотанковый гранатомёт, находящимся на удалении от 600 до 1800 метров. Поражение целей для экипажей осложнилось сильными порывами ветра.



Результаты заезда танковых экипажей на этапе «Индивидуальная гонка» определялись по общему времени за прохождение трассы.



На следующем этапе соревнований танкистов ждёт командная эстафета, а также спортивный этап, где им придётся соревноваться в силе и выносливости. В ходе эстафеты стрельба из танковой пушки ведётся с ходу, а из спаренного и зенитного пулемёта с места.



В тренерский штаб Бурятии, входят чемпионы мира по «Танковому биатлону» прошлого года, Иван Осеев и Бато Цыдыпов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.





