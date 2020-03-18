В Улан-Удэ в микрорайоне Мясокомбинат появится детский сад

Общество, Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ

Игорь Шутенков утвердил изменения в проект планировки микрорайона



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение, которым утвердил изменения в проект планировки микрорайона Мясокомбинат. Теперь в этом в микрорайоне появилась возможность строительства нового детского сада.



- Благодаря установлению границы зоны планируемого размещения объекта капитального строительства по ул. Гармаева можно проектировать и строить объекты дошкольного и общего, среднего (полного) образования, - сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ.



Уже в этом году начнется разработка проектной документации на строительство детского сада на 100 мест на ул. Гармаева в мкрн Мясокомбинат. На эти цели из республиканского и местного бюджета уже выделено 3 млн рублей, сообщили в комитете по строительству.

