Неуведомление надзорного органа создаёт угрозу распространения вредных организмов
В Северо-Байкальском районе госинспектор управления Россельхознадзора провёл плановые осмотры подкарантинных объектов – продуктовых магазинов в городе Северобайкальске и посёлке городского типа Нижнеангарске.
Во время обследований выявлены нарушения требований федерального закона «О карантине растений»: четыре предпринимателя реализовывали подкарантинную продукцию: свежие фрукты, овощи, крупы в ассортименте, о прибытии которой не известили территориальное управление Россельхознадзора.
- Неуведомление надзорного органа о доставке товара препятствует осуществлению фитосанитарного контроля за перемещаемой по территории России продукцией и создает угрозу распространения карантинных вредных организмов, - объяснили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В адрес предпринимателей направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере обеспечения карантина растений и разъяснено, что за нарушение вышеуказанных требований фитосанитарного законодательства статьей 10.3 КоАП РФ установлена административная ответственность.
В Бурятии четыре предпринимателя не уведомили о прибытии подкарантинной продукции
Общество, Фото:
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