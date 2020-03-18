Концерт группы «ARTIK & ASTI» в Улан-Удэ перенесли на лето

Концерт состоится 8 июля
Как сообщал «Байкал-Daily», популярный дуэт Artik & Asti (12+) должен был дать концерт в рамках своего тура «Грустный дэнс» 23 марта в Улан-Удэ.
Однако накануне артисты сообщили, что концерт отменяется
и их тур прерывается из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.
Сегодня стало известно, что концерт дуэта перенесён на 8 июля. Он пройдет, как и планировалось, на площадке ФСК. Кроме того, все приобретённые ранее билеты будут действительны.
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