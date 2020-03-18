Концерт группы «ARTIK & ASTI» в Улан-Удэ перенесли на лето

Как сообщал «Байкал-Daily», популярный дуэт Artik & Asti (12+) должен был дать концерт в рамках своего тура «Грустный дэнс» 23 марта в Улан-Удэ.









Однако накануне артисты сообщили, что концерт отменяется и их тур прерывается из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

Сегодня стало известно, что концерт дуэта перенесён на 8 июля. Он пройдет, как и планировалось, на площадке ФСК. Кроме того, все приобретённые ранее билеты будут действительны.