На старт «Baikal Ice Trail 2020» вышли 70 бегунов из разных городов России
На прошлых выходных в Иркутской области прошёл ледовый полумарафон «Baikal Ice Trail 2020». Спортсмены стартовали от арочного моста на 149 км Кругобайкальской железной дороги, далее сложный маршрут проходил по льду Байкала.
Всего на старт вышли 70 человек из разных городов России. Лучшим среди мужчин стал иркутянин Василий Спиридонов, а первой среди женщин стала Дарья Бессонова из Ангарска.
Николай Дмитриев из Улан-Удэ стал третьим среди мужчин. Об этом сообщает паблик «Беговая Бурятия».
Улан-удэнец стал третьим в ледовом полумарафоне на Байкале
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они стали бронзовыми призёрами открытого республиканского турнира
Участвовать могут учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет
Татьяна Ивченко из Каменска стала первой на дистанции 17 км
Она поделилась воспоминаниями о жизни во время Великой Отечественной войны
На старт «Baikal Ice Trail 2020» вышли 70 бегунов из разных городов России
В гости к имениннице пришли младший сын, 7 внуков, 12 правнуков и 2 праправнука
Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова подвела итоги работы банка за прошедший год и ответила на вопросы журналистов
На эти цели выделят около 99 миллионов рублей
Ограничения на проведение ввели с 16 марта
Победителями стали представители Осинского и Нукутского районов
Итоги профессионального конкурса объявят 19 марта
Пьяный мужчина обматерил мать после застолья
Аудиозапись была найдена в архиве. ВИДЕО
Техника быстро и эффективно убирает снег
Торжественная церемония открытия нового здания пройдет позже