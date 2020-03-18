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Улан-удэнец стал третьим в ледовом полумарафоне на Байкале

Улан-удэнец стал третьим в ледовом полумарафоне на Байкале
Общество,  Фото:Паблик «Baikal Ice Trail»
На старт «Baikal Ice Trail 2020» вышли 70 бегунов из разных городов России

На прошлых выходных в Иркутской области прошёл ледовый полумарафон «Baikal Ice Trail 2020». Спортсмены стартовали от арочного моста на 149 км Кругобайкальской железной дороги, далее сложный маршрут проходил по льду Байкала.

Всего на старт вышли 70 человек из разных городов России. Лучшим среди мужчин стал иркутянин Василий Спиридонов, а первой среди женщин стала Дарья Бессонова из Ангарска.

Николай Дмитриев из Улан-Удэ стал третьим среди мужчин. Об этом сообщает паблик «Беговая Бурятия».
спорт ледовый марафон легкая атлетика Байкал Иркутская область Улан-Удэ
 
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