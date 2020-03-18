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В Российских школах продлили весенние каникулы

В Российских школах продлили весенние каникулы
Общество,  Фото:pixabay.com
Об этом сообщил Сергей Кравцов

Весенние каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля, будет организовано дистанционное обучение школьников. Сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения страны Сергея Кравцова.

Также он сообщил, что будет также поддержка дистанционного обучения школьников, открыты образовательные ресурсы. Будет открыт доступ к электронным учебникам.

Министр отметил, что «При этом школы работают. В начальных классах, если родители по каким-то причинам не могут оставить детей дома, школьников можно будет отвести в школу».

Дистанционное обучение будет также обеспечено в учреждениях среднего профессионального образования, сообщил министр.

Таким образом, вместо привычной одной недели, школьники отдохнут три.

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале школы Улан-Удэ были закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ. 26 февраля школьники вернулись за парты.

в республиканском минобразе сообщали, что до конца четверти школы Бурятии не переводят на дистанционное обучение. Дальнейшие варианты обучения будут рассматриваться по ситуации.



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