Байкальчанку поздравили со 101-летием

Общество, Фото: пресс-служба службы ЗАГС Иркутской области

В гости к имениннице пришли младший сын, 7 внуков, 12 правнуков и 2 праправнука



Жительница города Байкальска Фетинья Герасимовна Истомина 5 марта отметила редчайшую годовщину – ей исполнилось 101 год. Свечи на торте в этот день именинница задувала в кругу своей дружной семьи. По семейной традиции из Санкт-Петербурга прилетел её младший сын Василий, собрались 7 внуков, 12 правнуков и 2 праправнука. Поздравить именинницу со столь значимой датой пришли сотрудники отдела по Слюдянскому району службы записи актов гражданского состояния Иркутской области совместно с советом ветеранов службы, а также представители администрации города Байкальска.



Как призналась сама именинница, таким вниманием к себе она была очень тронута, поэтому охотно рассказывала гостям о своей жизни. Несмотря на то что на её долю выпало не мало испытаний, все невзгоды она переживала стойко, глядя в будущее с оптимизмом.



В город Байкальск семья Фетиньи Герасимовны перебралась в 1965 году. Здесь именинница устроилась работать на Байкальский ЦБК, откуда и ушла на заслуженный отдых. Долгожительница удостоена звания «Ветеран труда», «Ветеран Великой Отечественной войны», награждена юбилейными медалями, посвящёнными 50, 60, 65, 70-летним годовщинам со Дня Победы в Великой Отечественной войне, награждена почётными грамотами за успехи в работе и соцсоревнованиях.



Сотрудники отдела ЗАГС вручили Фетинье Герасимовне поздравительный адрес от имени службы и приглашение на празднование её 102-летия в отделе ЗАГС по Слюдянскому району. Об этом сообщает служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.

