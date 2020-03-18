Они стали бронзовыми призёрами открытого республиканского турнира
Спортсмены из Улан-Удэ успешно выступили в открытом турнире по дзюдо республики Саха (Якутия) на призы спортивно-молодёжной организации «Славутич». Соревнования проходили в городе Якутск с 14 по 15 марта. 379 участников из Магаданской, Амурской, Сахалинской областей; Приморского края; Бурятии и Якутии два дня состязались на трёх татами.
В турнире участвовали спортсмены школы дзюдо и самбо «Кодокан» ГДДЮТ Улан-Удэ. По итогам соревнований среди юношей до 13 лет (2007-2009 годов рождения) третье место в весовой категории до 27 кг занял Дмитрий Рымарев. Среди юношей до 18 лет (2004-2006 года рождения) третье место в весовой категории до 81 кг получил Георгий Парфёнов.
Тренирует спортсменов педагог Дмитрий Никулин. Об этом сообщает пресс-служба городского дворца детского (юношеского) творчества.
Улан-удэнские дзюдоисты успешно выступили в Якутске
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