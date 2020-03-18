 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Марта

17 Марта

Популярное

Иркутянин получил условный срок за создание нарколаборатории на дому

Иркутянин получил условный срок за создание нарколаборатории на дому
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
В лаборатории, оснащённой вентиляцией, он выращивал коноплю круглый год

В Иркутске суд вынес приговор в отношении 30-летнего местного жителя, признанного виновным в незаконном производстве и сбыте наркотиков.

В феврале прошлого года сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность обвиняемого. Установлено, что в своей квартире мужчина оборудовал лабораторию, оснащённую вентиляцией, где круглый год выращивал коноплю.

В ходе обысков правоохранители изъяли кусты конопли, около 500 грамм наркосодержащих растений и около 100 граммов готового наркотика, планируемого им к употреблению и продаже.

Производство и сбыт наркотических средств являлись основным средством заработка иркутянина на протяжении полутора лет. Вместе с расширением лаборатории он активно развивал сеть реализации наркотиков.

Иркутский районный суд назначил ему 8 лет лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
наркотики Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии четыре предпринимателя не уведомили о прибытии подкарантинной продукции
В Бурятии четыре предпринимателя не уведомили о прибытии подкарантинной продукции
Общество, 18.03.2020
Неуведомление надзорного органа создаёт угрозу распространения вредных организмов
В школах Бурятии весенние каникулы продлили до 12 апреля
В школах Бурятии весенние каникулы продлили до 12 апреля
Общество, 18.03.2020
Однако с 1 апреля начнётся дистанционное обучение
В Российских школах продлили весенние каникулы
В Российских школах продлили весенние каникулы
Общество, 18.03.2020
Об этом сообщил Сергей Кравцов
В Чите пьяный водитель и пассажир напали на полицейских
В Чите пьяный водитель и пассажир напали на полицейских
Общество, 18.03.2020
Один из них ударил инспектора ДПС по лицу
В Улан-Удэ дезинфицируют автобусы и трамваи
В Улан-Удэ дезинфицируют автобусы и трамваи
Общество, 18.03.2020
Обработку проводят на конечных остановках
Иркутянин получил условный срок за создание нарколаборатории на дому
Иркутянин получил условный срок за создание нарколаборатории на дому
Общество, 18.03.2020
В лаборатории, оснащённой вентиляцией, он выращивал коноплю круглый год
Жители Бурятии сами шьют медицинские маски
Жители Бурятии сами шьют медицинские маски
Общество, 18.03.2020
Жители республики сообщают о дефиците масок в аптеках
В Улан-Удэ мужчина украл телефон из кармана куртки
В Улан-Удэ мужчина украл телефон из кармана куртки
Общество, 18.03.2020
Подозреваемый вплотную подошёл к своей жертве
В Бурятии уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидпорога
В Бурятии уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидпорога
Общество, 18.03.2020
При этом в шести районах показатели заболеваемости превышены
Читинка забрала забытую в маршрутке сумку
Читинка забрала забытую в маршрутке сумку
Общество, 18.03.2020
Женщина вышла с ней на следующей остановке
В Иркутской области уволили полицейского, избившего заявителя
В Иркутской области уволили полицейского, избившего заявителя
Общество, 18.03.2020
За превышение должностных полномочий возбуждено уголовное дело
Президент России подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
Президент России подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
Общество, 18.03.2020
Однако допускается перенос голосования на более поздний срок в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^