Иркутянин получил условный срок за создание нарколаборатории на дому

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В лаборатории, оснащённой вентиляцией, он выращивал коноплю круглый год



В Иркутске суд вынес приговор в отношении 30-летнего местного жителя, признанного виновным в незаконном производстве и сбыте наркотиков.



В феврале прошлого года сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность обвиняемого. Установлено, что в своей квартире мужчина оборудовал лабораторию, оснащённую вентиляцией, где круглый год выращивал коноплю.



В ходе обысков правоохранители изъяли кусты конопли, около 500 грамм наркосодержащих растений и около 100 граммов готового наркотика, планируемого им к употреблению и продаже.



Производство и сбыт наркотических средств являлись основным средством заработка иркутянина на протяжении полутора лет. Вместе с расширением лаборатории он активно развивал сеть реализации наркотиков.



Иркутский районный суд назначил ему 8 лет лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

