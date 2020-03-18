В лаборатории, оснащённой вентиляцией, он выращивал коноплю круглый год
В Иркутске суд вынес приговор в отношении 30-летнего местного жителя, признанного виновным в незаконном производстве и сбыте наркотиков.
В феврале прошлого года сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность обвиняемого. Установлено, что в своей квартире мужчина оборудовал лабораторию, оснащённую вентиляцией, где круглый год выращивал коноплю.
В ходе обысков правоохранители изъяли кусты конопли, около 500 грамм наркосодержащих растений и около 100 граммов готового наркотика, планируемого им к употреблению и продаже.
Производство и сбыт наркотических средств являлись основным средством заработка иркутянина на протяжении полутора лет. Вместе с расширением лаборатории он активно развивал сеть реализации наркотиков.
Иркутский районный суд назначил ему 8 лет лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутянин получил условный срок за создание нарколаборатории на дому
Общество, Фото:
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