В Забайкалье составлен список отменённых спортивных мероприятий

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края рекомендовало отменить все спортивные и физкультурные мероприятия с 16 марта до особого распоряжения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Неотложные меры по ограничению проведения официальных мероприятий, включённых единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, предпринимаются в соответствии с письмом министерства спорта Российской Федерации в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории страны.
Кроме того, запрещено посещение и участие в мероприятиях различного статуса, включённых в единый календарный план, спортсменами, тренерами, специалистами из субъектов Российской Федерации, в которых объявлен карантин.
Министерство публикует список мероприятий, отменённых или перенесённых в связи с карантином.
|
16-20.03.2020
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Региональный этап Всероссийской универсиады студенческого спорта
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г. Чита, ФОК «Университет»,
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16-
20.03.2020
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Чемпионат Забайкальского края по настольному теннису среди студентов высших учебных заведений
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г. Чита, ФОК «Университет», ул. Баргузинская, 43а
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19-
21.03.2020
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Региональный этап Всероссийских соревнований по плаванию «Веселый дельфин»
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г.Чита, бассейн «Северный», мкр. Северный, 52
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21-
22.03.2020
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1 этап Спартакиады учащихся по художественной гимнастике
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г. Чита, СОК «Багульник», ул. Забайкальского Рабочего, 16а
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21-
22.03.2020
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Чемпионат Забайкальского края по гиревому спорту
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г. Чита, ул. Кайдаловская, 10а
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21-
22.03.2020
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Региональный этап Всероссийских соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя»
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г. Чита ФОК ГБУ СШОР № 2 Забайкальского края, п. ГРЭС, ул. Строителей, 3
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22-
25.03.2020
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Первенство Забайкальского края по стрельбе из лука, посвященное памяти чемпиона мира среди юниоров МСМК Аюра Абидуева
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пгт. Агинское
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23.03.2020
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Первенство Забайкальского края по гиревому спорту среди юношей
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г. Чита, ул. Кайдаловская, 10а
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23-
27.03.2020
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Региональный турнир по футболу среди юношей 2007-2008 г.р., посвященный памяти В.И. Иванова
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г. Чита, универсальный спортивный комплекс ГАУ ФК «Чита», ул. Генерала Белика, 33/2
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23-
27.03.2020
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Региональный турнир по футболу среди юношей 2009-2010 г.р., посвященный памяти В.И. Иванова
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г. Чита, универсальный спортивный комплекс ГАУ ФК «Чита», ул. Генерала Белика, 33/2
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23-
26.03.2020
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Первенство Забайкальского края по баскетболу среди юношей 2006 г.р.
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г. Шилка, спортивный зал «Локомотив», ул. Ленина, 10
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23-
26.03.2020
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Первенство Забайкальского края по баскетболу среди девушек 2006 г.р.
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г. Шилка, спортивный зал «Локомотив», ул. Ленина, 10
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24-
25.03.2020
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Финальный этап Региональной спартакиады среди детей «От массовости к мастерству» (соревнования по волейболу)
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г. Чита, ГУ ДО «Забайкальский детско-юношеский центр «Олимпиец», ул. Ленинградская, 106
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26-
30.03.2020
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Всероссийские соревнования по стрельбе из лука, посвященные памяти ЗМС, чемпиона Игр «Дружба-84» М.Б. Дашицыренова
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пос. Могойтуй
|
26-
28.03.2020
|
Региональный турнир по боксу, посвященный памяти Игоря Катасонова
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г. Краснокаменск
|
27-
29.03.2020
|
Региональный турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный памяти А.Г. Стафеева
|
пос. Приаргунск
|
27-
29.03.2020
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Чемпионат Забайкальского края по спортивной гимнастике
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г. Чита, ул. Журавлева, 77
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28.03.2020
|
Интегрированный турнир по адаптивным настольным спортивных играм среди учащихся и студенческой молодежи «Без барьеров к успеху»
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г. Чита, ул. Журавлева, 48
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28-
29.03.2020
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Чемпионат и Первенство Забайкальского края по Смешанным боевым единоборствам (ММА)
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г. Чита, спортивный зал МБУ СШОР № 2 г. Читы, ул.Богомякова 34
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28-
29.03.2020
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Чемпионат Забайкальского края по автомобильному кроссу, 1 этап
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Трасса автокросса «Яблонька»
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28-
29.03.2020
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Отборочный этап Кубка России по автомобильному кроссу в дисциплинах Д2 Классика и Супер 1600
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Трасса автокросса «Яблонька»
|
28.03.2020
|
Первенство Забайкальского края по конькобежному спорту - шорт трек отдельные дистанции
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г. Чита, СК «Чароит», 9-й микрорайон, 10
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28.03.2020
|
Чемпионат Забайкальского края по шахматам среди студентов высших учебных заведений
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г. Чита, ФОК «Университет», ул. Баргузинская, 43
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28.03-
02.04.2020
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Региональный турнир по футболу среди юношей 2005-2006 г.р., посвященный памяти В.И. Иванова
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г. Чита, универсальный спортивный комплекс ГАУ ФК «Чита», ул. Генерала Белика, 33/2
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28.03-
02.04.2020
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Региональный турнир по футболу среди юношей 2011 г.р., посвященный памяти В.И. Иванова
|
г. Чита, универсальный спортивный комплекс ГАУ ФК «Чита», ул. Генерала Белика, 33/2
|
28-
29.03.2020
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Первенство Забайкальского края по шахматам среди школьных команд «Белая ладья»
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г. Чита, Выставочный центр «Забайкальский», ул. Ленина, 1