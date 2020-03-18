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В Забайкалье составлен список отменённых спортивных мероприятий

В Забайкалье составлен список отменённых спортивных мероприятий
Общество,  Фото:pixabay.com
Ограничения на проведение ввели с 16 марта

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края рекомендовало отменить все спортивные и физкультурные мероприятия с 16 марта до особого распоряжения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Неотложные меры по ограничению проведения официальных мероприятий, включённых единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, предпринимаются в соответствии с письмом министерства спорта Российской Федерации в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории страны.

Кроме того, запрещено посещение и участие в мероприятиях различного статуса, включённых в единый календарный план, спортсменами, тренерами, специалистами из субъектов Российской Федерации, в которых объявлен карантин.

Министерство публикует список мероприятий, отменённых или перенесённых в связи с карантином.

16-20.03.2020

Региональный этап Всероссийской универсиады студенческого спорта

г. Чита, ФОК «Университет»,
ул. Баргузинская, 43а

16-

20.03.2020

Чемпионат Забайкальского края по настольному теннису среди студентов высших учебных заведений

г. Чита, ФОК «Университет», ул. Баргузинская, 43а

19-

21.03.2020

Региональный этап Всероссийских соревнований по плаванию «Веселый дельфин»

г.Чита, бассейн «Северный», мкр. Северный, 52

21-

22.03.2020

1 этап Спартакиады учащихся по художественной гимнастике

г. Чита, СОК «Багульник», ул. Забайкальского Рабочего, 16а

21-

22.03.2020

Чемпионат Забайкальского края по гиревому спорту

г. Чита, ул. Кайдаловская, 10а

21-

22.03.2020

Региональный этап Всероссийских соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя»

г. Чита ФОК ГБУ СШОР № 2 Забайкальского края, п. ГРЭС, ул. Строителей, 3

22-

25.03.2020

Первенство Забайкальского края по стрельбе из лука, посвященное памяти чемпиона мира среди юниоров МСМК Аюра Абидуева

пгт. Агинское

23.03.2020

Первенство Забайкальского края по гиревому спорту среди юношей

г. Чита, ул. Кайдаловская, 10а

23-

27.03.2020

Региональный турнир по футболу среди юношей 2007-2008 г.р., посвященный памяти В.И. Иванова

г. Чита, универсальный спортивный комплекс ГАУ ФК «Чита», ул. Генерала Белика, 33/2

23-

27.03.2020

Региональный турнир по футболу среди юношей 2009-2010 г.р., посвященный памяти В.И. Иванова

г. Чита, универсальный спортивный комплекс ГАУ ФК «Чита», ул. Генерала Белика, 33/2

23-

26.03.2020

Первенство Забайкальского края по баскетболу среди юношей 2006 г.р.

г. Шилка, спортивный зал «Локомотив», ул. Ленина, 10

23-

26.03.2020

Первенство Забайкальского края по баскетболу среди девушек 2006 г.р.

г. Шилка, спортивный зал «Локомотив», ул. Ленина, 10

24-

25.03.2020

Финальный этап Региональной спартакиады среди детей «От массовости к мастерству» (соревнования по волейболу)

г. Чита, ГУ ДО «Забайкальский детско-юношеский центр «Олимпиец», ул. Ленинградская, 106

26-

30.03.2020

Всероссийские соревнования по стрельбе из лука, посвященные памяти ЗМС, чемпиона Игр «Дружба-84» М.Б. Дашицыренова

пос. Могойтуй

26-

28.03.2020

Региональный турнир по боксу, посвященный памяти Игоря Катасонова

г. Краснокаменск

27-

29.03.2020

Региональный турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный памяти А.Г. Стафеева

пос. Приаргунск

27-

29.03.2020

Чемпионат Забайкальского края по спортивной гимнастике

г. Чита, ул. Журавлева, 77

28.03.2020

Интегрированный турнир по адаптивным настольным спортивных играм среди учащихся и студенческой молодежи «Без барьеров к успеху»

г. Чита, ул. Журавлева, 48

28-

29.03.2020

Чемпионат и Первенство Забайкальского края по Смешанным боевым единоборствам (ММА)

г. Чита, спортивный зал МБУ СШОР № 2 г. Читы, ул.Богомякова 34

28-

29.03.2020

Чемпионат Забайкальского края по автомобильному кроссу, 1 этап

Трасса автокросса «Яблонька»

28-

29.03.2020

Отборочный этап Кубка России по автомобильному кроссу в дисциплинах Д2 Классика и Супер 1600

Трасса автокросса «Яблонька»

28.03.2020

Первенство Забайкальского края по конькобежному спорту - шорт трек отдельные дистанции

г. Чита, СК «Чароит», 9-й микрорайон, 10

28.03.2020

Чемпионат Забайкальского края по шахматам среди студентов высших учебных заведений

г. Чита, ФОК «Университет», ул. Баргузинская, 43

28.03-

02.04.2020

Региональный турнир по футболу среди юношей 2005-2006 г.р., посвященный памяти В.И. Иванова

г. Чита, универсальный спортивный комплекс ГАУ ФК «Чита», ул. Генерала Белика, 33/2

28.03-

02.04.2020

Региональный турнир по футболу среди юношей 2011 г.р., посвященный памяти В.И. Иванова

г. Чита, универсальный спортивный комплекс ГАУ ФК «Чита», ул. Генерала Белика, 33/2

28-

29.03.2020

Первенство Забайкальского края по шахматам среди школьных команд «Белая ладья»

г. Чита, Выставочный центр «Забайкальский», ул. Ленина, 1
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