Злоумышленниц удалось задержать благодаря таксисту
Благодаря слаженным и оперативным действиям полицейских, а также бдительности работника такси, подозреваемые задержаны через 4 часа после совершения кражи. Сотрудники уголовного розыска более 200 километров ехали за пытавшимися скрыться злоумышленницами.
В Братске накануне в полицию обратилась семья. Выяснилось, что их сын впустил в дом двух девушек, после ухода которых пропали деньги. По словам потерпевших, на днях они оформили кредит и сняли наличность, которая временно хранилась дома.
Установили, что около полудня девушки под надуманным предлогом проникли в квартиру, где находился только что пришедший из школы третьеклассник. Одна из них отвлекала внимание мальчика, а в это время вторая нашла спрятанные в укромном месте более 300 тысяч рублей, после этого незнакомки скрылись.
По полученному описанию предполагаемых воровок полицейские составили ориентировку. Вскоре поступила информация от таксиста о том, что их машина в настоящее время направляется в соседний регион с пассажирами, похожими на разыскиваемых.
Вскоре было организовано преследование и оповещены граничащие с районом органы внутренних дел, после чего автомобиль с подозреваемыми был задержан в Тулуне сотрудниками ГИБДД.
- В ходе проверки пассажиров такси выяснилось, что они являются жительницами Новосибирска и Новосибирской области 1999 и 2001 годов рождения. Также оказалось, что одна из девушек более полугода находится в федеральном розыске. При досмотре салона обнаружена сумка, в которой находилась пачка денег, предположительно похищенная из квартиры потерпевших, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело. Следователи предполагают, что девушки могут быть причастны к аналогичным преступлениям, совершённым в других населённых пунктах области.
В Братске две девушки обокрали семью на 300 тысяч, воспользовавшись доверием ребёнка
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