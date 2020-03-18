Подозреваемый вплотную подошёл к своей жертве
В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже сотового телефона. Установлено, что вечером 5 января, находясь в кафе по ул. Ленина, 25-летний житель Прибайкальского района Бурятии вплотную подошёл к женщине, стоящей около стойки, и украл дорогостоящий сотовый телефон из кармана куртки.
Ущерб составил более 52 тысяч рублей. Телефон преступник успел продать, однако в ходе следствия частично возместил ущерб.
- Подозреваемый не работает, ранее судим за грабёж. Следователями проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие.
В Улан-Удэ мужчина украл телефон из кармана куртки
Общество, Фото:
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