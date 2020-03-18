При этом в шести районах показатели заболеваемости превышены
В Бурятии наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. По результатам еженедельного мониторинга в целом по республике уровень заболеваемости ниже эпидпорога по совокупному населению и всем возрастным группам, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась.
В Улан-Удэ заболеваемость также ниже эпидпорога, сообщили в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора.
При этом в шести районах республики: Баунтовском, Мухоршибирском, Селенгинском, Кабанском, Заиграевском и Северобайкальском превышены показатели республиканского эпидпорога по заболеваемости ОРВИ.
В целях снижения риска распространения инфекционных заболеваний необходимо продолжить усиленный контроль за дезинфекционным режимом, «утренним фильтром» в образовательных организациях, информационную работу с населением о мерах профилактики, заключили в управлении.
В Бурятии уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидпорога
Общество, Фото:
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