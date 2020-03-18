В Улан-Удэ отремонтируют стадион «Забайкалец»

Общество, Фото: управление по информационной политике администрации г. Улан-Удэ

На эти цели выделят около 99 миллионов рублей



В этом году в Улан-Удэ проведут капитальный ремонт стадиона «Забайкалец». На стадионе, расположенном в микрорайоне Загорск, будут обустроены современные беговые дорожки с резиновым покрытием, отремонтированы трибуны и подтрибунные помещения, кровля, фасад здания, инженерные коммуникации и другое.



На эти цели из средств «единой» дальневосточной субсидии выделят порядка 99 млн рублей, рассказали в управлении по физической культуре и спорту администрации г. Улан-Удэ.



- После капитального ремонта стадиона возобновят свои занятия секции по лёгкой атлетике, велоспорту, вольной борьбе, тайскому боксу, футболу. Также будут проводиться соревнования по указанным видам спорта. Обновленный стадион станет местом притяжения всех жителей микрорайона Загорска, – пояснили в управлении.



Стадион «Забайкалец» построен в 50-х годах прошлого века и рассчитан на 2,5 тысяч зрителей. С 2007 года сооружение находится в оперативном управлении спортивной школы № 16. Здесь проводились тренировочные занятия и мероприятия по подготовке спортивного резерва для сборных команд Бурятии и России по различным видам спорта, а также культурно-массовые, спортивно-зрелищные мероприятия районного и городского уровня. В 2013 году стадион был признан аварийным, а спортсмены стали тренироваться на базе других спортивных и общеобразовательных школ микрорайона.



В 2019 году администрацией города было принято решение о включении этого объекта в план социального развития центров экономического роста 2020-2021 гг. по г. Улан-Удэ. В этом же году была разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт стадиона, в 2020 году будет проведен ремонт стадиона. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации города.

