 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Марта

17 Марта

Популярное

Читинка забрала забытую в маршрутке сумку

Читинка забрала забытую в маршрутке сумку
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина вышла с ней на следующей остановке

В отдел полиции Читы обратилась местная жительница и сообщила о краже сумки с личными вещами. Женщина забыла свои вещи в маршрутке, а через какое-то время, догнав её, не обнаружила в салоне оставленной сумки.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой в краже и её местонахождение. Ею оказалась ранее судимая 42-летняя жительница Читы. Женщина призналась в преступлении и рассказала, что заметив чужую забытую сумку, взяла её и вышла из автобуса на следующей остановке.

В отношении подозреваемой за кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.


кража Чита
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Президент России подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
Президент России подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
Общество, 18.03.2020
Однако допускается перенос голосования на более поздний срок в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса

У жителя Бурятии нашли почти 6 кг марихуаны
У жителя Бурятии нашли почти 6 кг марихуаны
Общество, 18.03.2020
Мужчина заготовил наркотическое вещество ещё в прошлом году
В Бурятии закрыли 2 ледовые переправы
В Бурятии закрыли 2 ледовые переправы
Общество, 18.03.2020
Действующими остаются ещё 10
В Улан-Удэ ищут женщину, пропавшую в сентябре прошлого года
В Улан-Удэ ищут женщину, пропавшую в сентябре прошлого года
Общество, 18.03.2020
Улан-удэнку в последний раз видели 31 декабря
Алиса Жамбалова заняла 35 место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам
Алиса Жамбалова заняла 35 место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам
Общество, 18.03.2020
Бурятская спортсменка улучшила свой результат по сравнению с прошлым годом
В Улан-Удэ ветеран труда подарила книги юным нарушителям
В Улан-Удэ ветеран труда подарила книги юным нарушителям
Общество, 18.03.2020
Также заслуженный учитель подарила записи классической музыки
В Иркутской области приступили к проведению профилактических отжигов
В Иркутской области приступили к проведению профилактических отжигов
Общество, 18.03.2020
Отжиг проводится в местах, где регистрировались пожары на больших площадях
В Бурятии лишили прав водителя, снёсшего электроопору
В Бурятии лишили прав водителя, снёсшего электроопору
Общество, 18.03.2020
Мужчина безуспешно пытался обжаловать приговор
Иркутянку оштрафовали на 25 тысяч за пощечину полицейскому
Иркутянку оштрафовали на 25 тысяч за пощечину полицейскому
Общество, 18.03.2020
Она распивала алкоголь, слушала музыку и громко пела на детской площадке
«Вы выполнили свою работу»: В Улан-Удэ мужчина в ночном клубе украл сумочку. ВИДЕО
«Вы выполнили свою работу»: В Улан-Удэ мужчина в ночном клубе украл сумочку. ВИДЕО
Общество, 18.03.2020
За несколько дней до этого он обворовал в другом заведении ещё одну девушку
Жительница Иркутской области незаконно захватила крупный земельный участок
Жительница Иркутской области незаконно захватила крупный земельный участок
Общество, 18.03.2020
Она зарегистрировала право собственности на участок, принадлежащий администрации района

Жительница Бурятии, пострадавшая от укусов собаки, отсудила 37 тысяч
Жительница Бурятии, пострадавшая от укусов собаки, отсудила 37 тысяч
Общество, 18.03.2020
Сторожевая собака прокусила жертве голову, правое плечо и руку
У прибывшего из Кореи в Улан-Удэ мужчины не обнаружили коронавирус
У прибывшего из Кореи в Улан-Удэ мужчины не обнаружили коронавирус
Общество, 18.03.2020
Результаты анализа оказались отрицательными
Ещё в одном районе Бурятии ввели карантин по бешенству
Ещё в одном районе Бурятии ввели карантин по бешенству
Общество, 18.03.2020
В улусе Бургастай у коровы обнаружили бешенство

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^