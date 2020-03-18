Читинка забрала забытую в маршрутке сумку

Женщина вышла с ней на следующей остановке



В отдел полиции Читы обратилась местная жительница и сообщила о краже сумки с личными вещами. Женщина забыла свои вещи в маршрутке, а через какое-то время, догнав её, не обнаружила в салоне оставленной сумки.



Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой в краже и её местонахождение. Ею оказалась ранее судимая 42-летняя жительница Читы. Женщина призналась в преступлении и рассказала, что заметив чужую забытую сумку, взяла её и вышла из автобуса на следующей остановке.



В отношении подозреваемой за кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.





