В Иркутской области уволили полицейского, избившего заявителя

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

За превышение должностных полномочий возбуждено уголовное дело



Оперативниками отдела собственной безопасности Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте установлено, что сотрудник ЛО МВД России на станции Иркутск-пассажирский превысил свои должностные полномочия. Правоохранитель осуществлял оперативное сопровождение по материалу доследственной проверки по факту кражи электроинструмента у местного жителя. В ходе опроса заявителя, причинил ему телесные повреждения.



- По результатам служебной проверки сотрудник транспортной полиции уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Руководство линейного отдела привлечено к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



По собранным сотрудниками собственной безопасности материалам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

