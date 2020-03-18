За превышение должностных полномочий возбуждено уголовное дело
Оперативниками отдела собственной безопасности Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте установлено, что сотрудник ЛО МВД России на станции Иркутск-пассажирский превысил свои должностные полномочия. Правоохранитель осуществлял оперативное сопровождение по материалу доследственной проверки по факту кражи электроинструмента у местного жителя. В ходе опроса заявителя, причинил ему телесные повреждения.
- По результатам служебной проверки сотрудник транспортной полиции уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Руководство линейного отдела привлечено к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
По собранным сотрудниками собственной безопасности материалам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
В Иркутской области уволили полицейского, избившего заявителя
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