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Президент России подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Президент России подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Однако допускается перенос голосования на более поздний срок в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса

Днем общероссийского голосования по поправкам в Основной закон страны в президентском указе определено 22 апреля, однако допускается перенос голосования на более поздний срок в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

На общероссийское голосование вынесен вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

На встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой 17 марта глава государства объяснил, что подписывать указ без конкретной даты было бы бессмысленно. Президент Владимир Путин допустил перенос сроков голосования по поправкам в Конституцию, если этого потребует эпидемиологическая ситуация, сообщает пресс-служба Кремля.

- Если ситуация потребует, мы тогда перенесём на более поздний срок это всероссийское голосование. Нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан. Будем смотреть, исходя из складывающейся ситуации, - сказал Президент.

По его словам, проводить голосование нужно не раньше, чем через месяц после подписания указа, но можно и позже. В тех странах, где ситуация с распространением коронавируса гораздо сложнее, чем в России, не отказываются от политических мероприятий подобного рода. «Но повторяю ещё раз: закон нас не лимитирует, не ограничивает», сказал Владимир Путин, отметив, что голосование будет проводиться в том случае, «если позволит ситуация».

В свою очередь Элла Памфилова сообщила, что российская система готова к проведению общероссийского голосования «при любом развитии событий».

Напомним, о необходимости внести поправки в Основной закон Путин заявил в послании Федеральному собранию 15 января. Госдума одобрила законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» 11 марта, в тот же день его принял Совет Федерации. К 13 марта законодательные органы регионов России поддержали закон о поправках, в том числе Народный Хурал Бурятии, а 14 марта его подписал президент. 
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