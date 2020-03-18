У жителя Бурятии нашли почти 6 кг марихуаны

Общество, Фото: из архива

Мужчина заготовил наркотическое вещество ещё в прошлом году



В Гусиноозёрске 17 марта полицейские задержали 30-летнего неработающего местного жителя. У мужчины обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения.



По результатам экспертизы вещество оказалось марихуаной, весом около 5,6 килограммов. Со слов подозреваемого, наркотической средство он заготовил в сентябре 2019 года для собственного употребления.



Мужчина не работает, ранее неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

