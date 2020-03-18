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В Улан-Удэ ищут женщину, пропавшую в сентябре прошлого года

В Улан-Удэ ищут женщину, пропавшую в сентябре прошлого года
Общество,  Фото:Ориентировка МВД
Улан-удэнку в последний раз видели 31 декабря

В Бурятии полицейские разыскивают 44-летнюю Эржену Жигмитову, которая 15 сентября 2019 года ушла из дома по улице Лимонова в Улан-Удэ и до сих пор не вернулась. Ранее неоднократно уходила.

В последний раз женщину видели 31 декабря около магазина в посёлке Коминтерн. Заявление о ее пропаже поступило в полицию 4 марта, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Приметы: азиатской внешности, на вид 45 лет, рост около 160 см, волосы чёрные, глаза карие, среднего телосложения.

Особые приметы: может носить очки.

При наличии какой-либо информации о пропавшей либо её местонахождении сообщить в полицию по телефонам: 8(983)634-17-06, 8(3012)41-66-37 или 102 (112).
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