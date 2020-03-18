В Бурятии закрыли 2 ледовые переправы

Действующими остаются ещё 10
В Бурятии в связи с резким повышением среднесуточной температуры и естественным разрушением льда талыми водами закрыты две ледовые переправы, расположенные на реке Селенга в микрорайоне «Мостовой» Улан-Удэ, а также «Усть-Чикойская» ледовая переправа в Селенгинском районе.
Сейчас там выставлены запрещающие знаки «Движение автотранспортных средств запрещено». Подъезды к переправам заблокированы с обеих сторон.
- Комиссия обследовала Усть-Чикойскую переправу, в ходе чего было установлено изменение структуры льда и наличие на проезжей части колеи с водой, что не соответствует требованиям безопасности, - рассказал государственный инспектор по маломерным судам Селенгинского инспекторского участка ГИМС Андрей Смирнов.
В ближайшие дни планируется закрытие переправы в посёлке Татаурово в Прибайкальском районе. В настоящее время в Бурятии действующими остаются ещё 10 ледовых переправ, их закрытие планируется до конца апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
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