В Улан-Удэ ветеран труда подарила книги юным нарушителям

Также заслуженный учитель подарила записи классической музыки
Ветеран труда, заслуженный учитель Бурятии Эсфира Зайцева подарила для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в следственном изоляторе Улан-Удэ художественную литературу и записи классической музыки, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
- Воспитание и становление личности должно начинаться с образования, а книги и классическая музыка, как нельзя лучше способствуют формированию в человеке нравственного отношения к людям, природе и окружающему миру, - сказала Эсфира Исаевна.
Также заслуженный учитель подарила записи классической музыки
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