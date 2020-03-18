В Улан-Удэ ветеран труда подарила книги юным нарушителям

Также заслуженный учитель подарила записи классической музыки







Ветеран труда, заслуженный учитель Бурятии Эсфира Зайцева подарила для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в следственном изоляторе Улан-Удэ художественную литературу и записи классической музыки, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.- Воспитание и становление личности должно начинаться с образования, а книги и классическая музыка, как нельзя лучше способствуют формированию в человеке нравственного отношения к людям, природе и окружающему миру, - сказала Эсфира Исаевна.