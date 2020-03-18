«Вы выполнили свою работу»: В Улан-Удэ мужчина в ночном клубе украл сумочку. ВИДЕО

Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.





За кражи возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.











13 марта с заявлением о краже сумки в полицию Советского района обратилась 27-летняя улан-удэнка. Женщина рассказала, что её сумку украли в увеселительном заведении на улице Корабельная. В ней находились: сотовый телефон, деньги и банковская карта. Общий ущерб составил более 15 тысяч рублей.Оперативниками подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый за подобные преступления 27-летний горожанин.В ходе следствия выяснилось, что он причастен к краже дорогостоящего телефона у 20-летней девушки. Это произошло ранним утром 7 марта, находясь около одного из ночных клубов города мужчина вытащил гаджет из кармана куртки. Ущерб составил более 60 тысяч рублей.- Телефон не знаю где. Продал человеку и всё, нету больше. За тысячу продал, - сказал задержанный.- В содеянном раскаиваетесь? - спросил его полицейский.- Ну, как раскаиваюсь? Я признаю, что вы выполнили свою работу, по подозрению меня вот задержали. Дальше уже суд решит, что и как, - ответил подозреваемый.