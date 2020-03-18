Сторожевая собака прокусила жертве голову, правое плечо и руку
В Хоринском районе Бурятии судебные приставы помогли взыскать жительнице райцентра, пострадавшей от укуса сторожевой собаки, 37 тысяч рублей.
Как стало известно, на одной из улиц Хоринска на женщину напала собака породы Хотошо. Повалив свою жертву на землю, домашнее животное прокусило ей голову, правое плечо и руку. С рваными ранами пострадавшая обратилась в больницу, где ей обработали и наложили швы на раны.
Между тем, хозяйке собаки было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей.
Пострадавшая обратилась в суд за взысканием с хозяйки собаки материального ущерба за испорченные вещи, расходы на лечение, представителя в суде и компенсации морального вреда.
- Суд требования женщины удовлетворил частично, и исполнительный документ о взыскании свыше 37 тысяч рублей направил для исполнения в Хоринский районный отдел судебных приставов. Приставы обратили взыскание на расчётные счета должницы, и взысканные средства перечислили на счёт потерпевшей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Жительница Бурятии, пострадавшая от укусов собаки, отсудила 37 тысяч
Общество, Фото:
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