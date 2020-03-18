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У прибывшего из Кореи в Улан-Удэ мужчины не обнаружили коронавирус

У прибывшего из Кореи в Улан-Удэ мужчины не обнаружили коронавирус
Общество,  Фото:pixabay.com
Результаты анализа оказались отрицательными

Накануне появилась информация, что в Городскую поликлинику №6 в Улан-Удэ обратился больной с коронавирусом. Как выяснилось, мужчина прибыл из Кореи. Врачами было принято решение об изоляции всех присутствующих.

В республиканском штабе по коронавирусу сообщили, что информация не соответствует действительности. По результатам анализа коронавирус у мужчины не обнаружен. Мужчина и контактировавшие с ним люди переведены на домашнее наблюдение.

Как сообщал «Байкал-Daily», жителям Бурятии, прибывающим из стран с неблагополучной эпидситуацией, при проявлении признаков ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызвать врачей. Также советуют соблюдать 14-дневный режим самоизоляции: не ходить на работу, учёбу, минимизировать посещение общественных мест.

Также всем прибывшим в республику из стран, где распространился коронавирус, необходимо сообщить о месте и датах своего пребывания на «горячую линию» минздрава Бурятии по телефону (3012) 37-95-32.



коронавирус пандемия Корея
 
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