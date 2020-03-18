В Бурятии из-за коронавируса запретили все массовые мероприятия

В Бурятии приняты дополнительные меры по профилактике и недопущению распространения коронавируса. В республике запретили провождение всех массовых мероприятий международного, федерального, городского, районного уровня до улучшения эпидемиологической обстановки.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее сохранялась возможность проводить мероприятия локального уровня количеством до 250 человек в районах республики, до 750 человек в Улан-Удэ.
- После детального анализа возможных рисков в управлении определят, мероприятия какого масштаба будут отнесены к массовым, - сообщили в штабе.
Принято решение организовать дезинфекционные мероприятия, в первую очередь, в организациях общественного питания, пищеблоках учреждений, школах, детсадах, в транспорте, спорта (спортивные центры, фитнес-клубы, бассейны, стадионы), МФЦ, местах массового скопления людей (торгово-развлекательные центры, кинотеатры, театры и др.) согласно рекомендациям Роспотребнадзора.
В детских образовательных организациях будут проводить рейдовые проверки по соблюдению «утреннего фильтра» при приёме детей, чтобы не допустить нахождения в них детей и сотрудников образовательных учреждений с симптомами ОРВИ.
Всем прибывающим в Бурятию людям, после посещения страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (КНР, Южная Корея, Италия, Иран, Франция, Германия, Испания), необходимо подавать сведения о месте и датах своего пребывания, возвращения, контактной информации на «горячую линию» минздрава Бурятии (3012) 37-95-32;
При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома и незамедлительно обращаться за скорой медицинской помощью, обязательно сообщив, что вы находились в стране, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), больничные листы в таких случаях выдаются на дому.
Также рекомендовано обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Россию: не посещать работу, учёбу, минимизировать посещение общественных мест в случае прибытия в Бурятию из КНР, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.
Кроме того, отдельно глава Бурятии поручил:
Минпрому - в недельный срок проработать вопрос организации производства средств индивидуальной защиты на территории Бурятии
Министерству социальной защиты Бурятии - обеспечить своевременное выявление больных с респираторными симптомами в учреждениях социальной защиты, домах престарелых, психоневрологических интернатах и прочих организациях, обеспечивающих пребывание лиц старше 60-ти лет
УФАС по Бурятии - продолжить контроль по пресечению попыток завышения цен на средства индивидуальной защиты, профилактических и противовирусных препаратов.
Экономическому блоку правительства поставлена задача по разработке мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, оказавшимся в сложном положении из-за ситуации с коронавирусом.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии выделили 20 млн на защиту от коронавируса.