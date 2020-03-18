Кардиоцентр в Улан-Удэ более двух часов оставался без теплоснабжения

В это время производили ремонтные работы



Накануне, 17 марта, в 15:45 для замены вентиля было отключено теплоснабжение на «Городской кардиологический центр» на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ.



В 18:15 работы по замене вентиля закончены, теплоснабжение восстановлено по нормальной схеме. Время отключения составило 2,5 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.







