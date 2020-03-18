В Улан-Удэ для замены уличных ламп применяется спецтехника

Всего МБУ «Горсвет» обслуживает 31 тысяч светоточек, в том числе и архитектурно- художественная подсветка зданий.

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В день по Улан-Удэ ремонтная бригада выезжает порядка 30-40 раз по разным вопросам, касающимся обслуживания сетей уличного освещения. В частности, один из видов работ, выполняемых сотрудниками МБУ «Горсвет» - замена светильников на опорах освещения.- Особенность монтажа светильника на столбе заключается в том, что процесс связан с высотными работами, которые обязательно требуют соблюдения техники безопасности и слаженной работы специалистов. Для замены ламп на высоте более 5 м. используется специализированная техника: автовышки или подъёмники, - разъяснили в комитете городского хозяйства.