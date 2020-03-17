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В Бурятии пройдёт круглый стол по поправкам в Конституцию

В Бурятии пройдёт круглый стол по поправкам в Конституцию
Общество,  Фото:pixabay.com
Он состоится 19 марта

Круглый стол на тему: «Конституционные поправки и конституционная система» пройдёт 19 марта в доме научной коллаборации Бурятского госуниверситета.

Накануне мероприятия своим мнением по поправкам в Основной закон поделился организатор мероприятия, Юлий Хамнуев, заведующий кафедры конституционного, административного и муниципального права БГУ.

- Я сторонник того, что Конституция должна меняться, но есть определённые вопросы по рядку поправок. В целом же поправки одобряю. В первую очередь, это социально-экономическая направленность, закрепление социальных гарантий, что, конечно, является своевременной мерой. Также это закреплённое в поправках взаимодействие президента и Государственной Думы при формировании правительства, что, на мой взгляд, вызывает положительный отклик. Своевременны и поправки, касающиеся обеспечения стабильности положения Государственной Думы и включение конкретных оснований для её роспуска, - отметил Юлий Хамнуев.

По словам заведующего кафедры, конституционного, административного и муниципального права БГУ, логика принятия решения Конституционным судом по поправкам оправдана, «однако есть мнение, что решение должно приниматься на референдуме».

- В любом случае, общенародное голосование по внесённым в Конституцию поправкам состоится, что придает им легитимность и законность. Все эти вопросы мы планируем обсудить 19 марта с привлечением широкой общественности, органов власти в нашем университете, - подчеркнул Юлий Хамнуев.

На круглом столе 19 марта эксперты, представители общественных организаций обсудят актуальные вопросы развития конституционной системы и предлагаемых поправок в Основной закон страны. К участию приглашены руководители и работники органов государственной власти и местного самоуправления, юристы, представители общественных объединений, политических партий и иных институтов гражданского общества.

Напомним, 16 марта Конституционный суд признал закон о поправках к Конституции соответствующим Основному закону страны. На прошлой неделе президент России подписал закон по предлагаемым изменениям в Конституцию после того, как он был одобрен Госдумой, Советом Федерации и парламентами регионов страны, в том числе на внеочередной сессии Народного Хурала Бурятии. 
конституция
 
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