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В Бурятии в дацанах будут проводить хуралы для защиты от коронавируса

В Бурятии в дацанах будут проводить хуралы для защиты от коронавируса
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Буддийская традиционная Сангха России вводит меры повышенной безопасности

С 18 марта Буддийская традиционная Сангха России вводит меры повышенной безопасности во всех дацанах в связи с активным распространением коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.

Кроме того, по распоряжению Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева в ежедневное расписание хуралов будут добавлены особые хуралы, способствующие защите от коронавируса, в частности, молебен «Табан Харюулга». В переводе с бурятского языка «Табан Харюулга» означает «Пять сутр отбрасывания» или «Пять сутр устранения негативных причин».

- Мы не можем запретить людям посещать дацаны. Если они чувствуют потребность прийти на хурал, то приходят. Только при этом и ламы, и хувараки, и сотрудники дацана, безусловно, должны быть более бдительны и внимательны, - отметил Хамбо лама.

Меры повышенной безопасности включают в себя обязательную влажную уборку дуганов - храмов, где проводятся молебны. Также в дуганах будет больше обычного проводиться окуривание особым антисептическим буддийским составом - санзай. Это - натуральное благовоние, в основе которого измельчённый можжевельник. В переводе с тибетского языка «сан» - очищать, «зай» - субстанция.

- Интересно, что этот сбор изначально применялся в храмах, где одновременно собиралось много народа, как очищающий сбор (аналог современного антисептика для окуривания помещений), и только позже был введён в буддийскую религиозную практику. Верующие часто возжигают санзай у себя дома на алтаре перед божествам или окуривают помещение - в современных условиях это становится не просто буддийским ритуалом, но и рекомендуется использовать как одно из защитных свойств от инфекции, - рассказали в пресс-службе дацана.

Как сообщал «Байкал-Daily», власти Бурятии выделили 20 млн на защиту от коронавируса - на эти деньги закупают спецкостюмы и аппараты искусственной вентиляции лёгких. По состоянию на 17 марта, заболевшие коронавирусной инфекцией в республике отсутствуют.

Сангха коронавирус
 
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