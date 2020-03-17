В Бурятии в дацанах будут проводить хуралы для защиты от коронавируса

Буддийская традиционная Сангха России вводит меры повышенной безопасности
С 18 марта Буддийская традиционная Сангха России вводит меры повышенной безопасности во всех дацанах в связи с активным распространением коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.
Кроме того, по распоряжению Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева в ежедневное расписание хуралов будут добавлены особые хуралы, способствующие защите от коронавируса, в частности, молебен «Табан Харюулга». В переводе с бурятского языка «Табан Харюулга» означает «Пять сутр отбрасывания» или «Пять сутр устранения негативных причин».
- Мы не можем запретить людям посещать дацаны. Если они чувствуют потребность прийти на хурал, то приходят. Только при этом и ламы, и хувараки, и сотрудники дацана, безусловно, должны быть более бдительны и внимательны, - отметил Хамбо лама.
Меры повышенной безопасности включают в себя обязательную влажную уборку дуганов - храмов, где проводятся молебны. Также в дуганах будет больше обычного проводиться окуривание особым антисептическим буддийским составом - санзай. Это - натуральное благовоние, в основе которого измельчённый можжевельник. В переводе с тибетского языка «сан» - очищать, «зай» - субстанция.
- Интересно, что этот сбор изначально применялся в храмах, где одновременно собиралось много народа, как очищающий сбор (аналог современного антисептика для окуривания помещений), и только позже был введён в буддийскую религиозную практику. Верующие часто возжигают санзай у себя дома на алтаре перед божествам или окуривают помещение - в современных условиях это становится не просто буддийским ритуалом, но и рекомендуется использовать как одно из защитных свойств от инфекции, - рассказали в пресс-службе дацана.
Как сообщал «Байкал-Daily», власти Бурятии выделили 20 млн на защиту от коронавируса - на эти деньги закупают спецкостюмы и аппараты искусственной вентиляции лёгких. По состоянию на 17 марта, заболевшие коронавирусной инфекцией в республике отсутствуют.
В Бурятии в дацанах будут проводить хуралы для защиты от коронавируса
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Здесь никого нет?» - проект режиссёра Ая-Ганги Улзытуевой и теннисистки Дари Сахановой
Игорь Шутенков провёл выездное совещание по благоустройству города
Они планируют за пять дней проехать по всему периметру озера
На дорогах области и города – гололедица
Экологическая акция пройдет в музее природы Бурятии
Игорь Шутенков утвердил изменения в проект планировки Тулунжи
В соревнованиях участвовали и новички, и опытные лыжники
Они реализовали непереработанную пищевую рыбную продукцию без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.
В студии декоративно-прикладного творчества каждый может найти занятие по душе
Ледовая обстановка в регионе нестабильна
В полевом выходе участвуют около 200 разведчиков
Ей нужно пройти реабилитацию в московской клинике
Аферисты разжалобили старушку, соврав про ДТП
Один из них отправился в колонию, отказавшись от выполнения обязательных работ
Потерпевшего зарезали и закопали в снег после ссоры