 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Марта

16 Марта

Популярное

В Улан-Удэ займутся подъездными путями к магазинам

В Улан-Удэ займутся подъездными путями к магазинам
Общество,  Фото:facebook.com/gorodulanude
Игорь Шутенков провёл выездное совещание по благоустройству города

Мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков во время выездного рабочего совещания на улице Шумяцкого дал ряд поручений руководителям структурных подразделений городской администрации по благоустройству городских улиц.

В частности, организовать подъездные пути к магазинам, расположенным на первых этажах зданий, предусмотреть и обустроить зелёные зоны около домов, решить проблемы при обслуживании рекламных конструкций, когда при их установке транспорт заезжает на тротуары и газоны.

На примере улицы Шумяцкого обсуждались проблемы благоустройства, которые встречаются по всему городу и требуют системного решения. В частности, большинство индивидуальных предпринимателей не занимаются организацией подъездных путей к своим предприятиям. офисам и т.д., которые располагаются на первых этажах зданий. Машины подъезжают к ним по газонам и тротуарам, разрушая их, тут же паркуются.

– Мы видим, что здесь есть хорошая асфальтированная улица. Рядом по зелёной зоне у нас идёт параллельная дорога для удобства нескольких горожан, которым необходимо подъехать к дому, либо тех индивидуальных предпринимателей, которые на первых этажах жилых домов перевели квартиры в нежилые, открыли магазины, парикмахерские, но не озаботились подъездными путями, – подчеркнул мэр города.

Игорь Шутенков дал поручение комитету по архитектуре, градостроительству и землеустройству и комитета по строительству решить эти вопросы в комплексе, чтобы принятые меры касались благоустройства всех улиц города. Также мэр города обратил внимание на проблемы, которые возникают при обслуживании рекламных конструкций вдоль дорог. Грузовые машины, подъезжая к ним, разрушают тротуары и зелёные зоны – газоны и насаждения.

– В том числе нужно отработать вопрос по развязке на Элеваторе. Там они снесли все зелёные насаждения. При необходимости пусть берут разрешение на установку конструкций в ночное время и обслуживают со стороны дороги. Или вызывайте всех арендаторов, пусть делают площадку, чтобы сюда можно было завернуть. Давайте примите системное решение по всему городу, – подчеркнул Игорь Шутенков.

По итогам выездного совещания мэр города Игорь Шутенков дал поручение в ближайшее время руководителям структурных подразделений предоставить предложения по решению перечисленных вопросов, сообщает управление по информационной политике.


Мэрия Улан-Удэ благоустройство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятский фильм вошёл в число самых ожидаемых работ дебютантов кино
Бурятский фильм вошёл в число самых ожидаемых работ дебютантов кино
Общество, 17.03.2020
«Здесь никого нет?» - проект режиссёра Ая-Ганги Улзытуевой и теннисистки Дари Сахановой
В Улан-Удэ займутся подъездными путями к магазинам
В Улан-Удэ займутся подъездными путями к магазинам
Общество, 17.03.2020
Игорь Шутенков провёл выездное совещание по благоустройству города
Инструкторы спецназа совершают марш-бросок по льду Байкала
Инструкторы спецназа совершают марш-бросок по льду Байкала
Общество, 17.03.2020
Они планируют за пять дней проехать по всему периметру озера
В Иркутской области ожидается ухудшение погоды
В Иркутской области ожидается ухудшение погоды
Общество, 17.03.2020
На дорогах области и города – гололедица
Улан-удэнцев зовут на «Эко-музейный уикенд»
Улан-удэнцев зовут на «Эко-музейный уикенд»
Общество, 17.03.2020
Экологическая акция пройдет в музее природы Бурятии
В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ выделили участок под школу и детский сад
В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ выделили участок под школу и детский сад
Общество, 17.03.2020
Игорь Шутенков утвердил изменения в проект планировки Тулунжи
В Бурятии лесники соревновались в лыжных гонках
В Бурятии лесники соревновались в лыжных гонках
Общество, 17.03.2020
В соревнованиях участвовали и новички, и опытные лыжники
В Бурятии эвенкийские общины продавали рыбную продукцию с нарушением
В Бурятии эвенкийские общины продавали рыбную продукцию с нарушением
Общество, 17.03.2020
Они реализовали непереработанную пищевую рыбную продукцию без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.
В колонии Улан-Удэ прошла экскурсия по творческой студии
В колонии Улан-Удэ прошла экскурсия по творческой студии
Общество, 17.03.2020
В студии декоративно-прикладного творчества каждый может найти занятие по душе
В Иркутской области закрыли две ледовые переправы
В Иркутской области закрыли две ледовые переправы
Общество, 17.03.2020
Ледовая обстановка в регионе нестабильна
В Бурятии разведчики учатся скрытно перемещаться и выживать
В Бурятии разведчики учатся скрытно перемещаться и выживать
Общество, 17.03.2020
В полевом выходе участвуют около 200 разведчиков
Жительница Бурятии нуждается в помощи после страшной аварии
Жительница Бурятии нуждается в помощи после страшной аварии
Общество, 17.03.2020
Ей нужно пройти реабилитацию в московской клинике
Жители Сызрани обманули в Улан-Удэ бабушку на 400 тысяч рублей
Жители Сызрани обманули в Улан-Удэ бабушку на 400 тысяч рублей
Общество, 17.03.2020
Аферисты разжалобили старушку, соврав про ДТП
Шестерых забайкальцев наказали за пожары в лесу
Шестерых забайкальцев наказали за пожары в лесу
Общество, 17.03.2020
Один из них отправился в колонию, отказавшись от выполнения обязательных работ
В Иркутской области раскрыли убийство без вести пропавшего мужчины
В Иркутской области раскрыли убийство без вести пропавшего мужчины
Общество, 17.03.2020
Потерпевшего зарезали и закопали в снег после ссоры

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^