В Улан-Удэ займутся подъездными путями к магазинам

По итогам выездного совещания мэр города Игорь Шутенков дал поручение в ближайшее время руководителям структурных подразделений предоставить предложения по решению перечисленных вопросов, сообщает управление по информационной политике.











Мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков во время выездного рабочего совещания на улице Шумяцкого дал ряд поручений руководителям структурных подразделений городской администрации по благоустройству городских улиц.В частности, организовать подъездные пути к магазинам, расположенным на первых этажах зданий, предусмотреть и обустроить зелёные зоны около домов, решить проблемы при обслуживании рекламных конструкций, когда при их установке транспорт заезжает на тротуары и газоны.На примере улицы Шумяцкого обсуждались проблемы благоустройства, которые встречаются по всему городу и требуют системного решения. В частности, большинство индивидуальных предпринимателей не занимаются организацией подъездных путей к своим предприятиям. офисам и т.д., которые располагаются на первых этажах зданий. Машины подъезжают к ним по газонам и тротуарам, разрушая их, тут же паркуются.– Мы видим, что здесь есть хорошая асфальтированная улица. Рядом по зелёной зоне у нас идёт параллельная дорога для удобства нескольких горожан, которым необходимо подъехать к дому, либо тех индивидуальных предпринимателей, которые на первых этажах жилых домов перевели квартиры в нежилые, открыли магазины, парикмахерские, но не озаботились подъездными путями, – подчеркнул мэр города.Игорь Шутенков дал поручение комитету по архитектуре, градостроительству и землеустройству и комитета по строительству решить эти вопросы в комплексе, чтобы принятые меры касались благоустройства всех улиц города. Также мэр города обратил внимание на проблемы, которые возникают при обслуживании рекламных конструкций вдоль дорог. Грузовые машины, подъезжая к ним, разрушают тротуары и зелёные зоны – газоны и насаждения.– В том числе нужно отработать вопрос по развязке на Элеваторе. Там они снесли все зелёные насаждения. При необходимости пусть берут разрешение на установку конструкций в ночное время и обслуживают со стороны дороги. Или вызывайте всех арендаторов, пусть делают площадку, чтобы сюда можно было завернуть. Давайте примите системное решение по всему городу, – подчеркнул Игорь Шутенков.