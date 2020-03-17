В Иркутской области ожидается ухудшение погоды

На дорогах области и города – гололедица



По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 марта ночью местами по области, днём в западных и северо-западных районах ожидается ветер западной четверти 15-20 м/с, мокрый снег, метели, налипание мокрого снега.



На дорогах области и города – гололедица, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

