Они планируют за пять дней проехать по всему периметру озера
Группа инструкторов Российского университета спецназа совершает марш-бросок по льду Байкала. Участники перехода поставили перед собой задачу за пять дней проехать на снегоходах по всему периметру озера. Это две тысячи километров, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
В марш-броске участвует девять человек, один из которых остался в штабе для взаимодействия с МЧС. Остальные на семи снегоходах (сегодня четвёртый день) находятся в пути. Группа полностью подготовлена к автономному существованию, у них есть техника, снаряжение, экипировка, запас горючего и продовольствия.
– Мы продолжаем заниматься вопросами арктической тематики и нарабатывать методику, опыт пребывания в арктических регионах. Именно поэтому прибыли на Байкал. Здесь, кроме чистого льда, есть и снежные заносы, и много торосов, которые нужно уметь обходить или преодолевать, – рассказал руководитель группы, помощник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Даниил Мартынов.
Марш-бросок проходит под эгидой руководства Чеченской Республики и Иркутской области.
Инструкторы спецназа совершают марш-бросок по льду Байкала
Общество, Фото:
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