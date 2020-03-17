Инструкторы спецназа совершают марш-бросок по льду Байкала

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Они планируют за пять дней проехать по всему периметру озера



Группа инструкторов Российского университета спецназа совершает марш-бросок по льду Байкала. Участники перехода поставили перед собой задачу за пять дней проехать на снегоходах по всему периметру озера. Это две тысячи километров, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.



В марш-броске участвует девять человек, один из которых остался в штабе для взаимодействия с МЧС. Остальные на семи снегоходах (сегодня четвёртый день) находятся в пути. Группа полностью подготовлена к автономному существованию, у них есть техника, снаряжение, экипировка, запас горючего и продовольствия.



– Мы продолжаем заниматься вопросами арктической тематики и нарабатывать методику, опыт пребывания в арктических регионах. Именно поэтому прибыли на Байкал. Здесь, кроме чистого льда, есть и снежные заносы, и много торосов, которые нужно уметь обходить или преодолевать, – рассказал руководитель группы, помощник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Даниил Мартынов.



Марш-бросок проходит под эгидой руководства Чеченской Республики и Иркутской области.

